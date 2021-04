Le anticipazioni della famosa soap opera turca DayDreamer sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 aprile Leyla ed Emre saranno ai ferri corti, ma il minore dei Divit avrà ben presto una bella idea che potrebbe cambiare le sorti della sua relazione, ma anche della sua vita professionale. Più tardi Sanem scoprirà di non avere gli stessi gusti di Can, grazie alle risposte di un particolare sondaggio, ma anche il fotografo sarà alquanto sorpreso dopo aver letto i risultati della sua amata.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem si sente strana

Nelle prossime puntate di DayDreamer Leyla e Emre avranno delle discussioni, ma i problemi saranno sempre gli stessi. In seguito Sanem si sentirà alquanto strana, la scrittrice sentirà una “voce” nella testa e non saprà come comportarsi. In seguito Aydin deciderà di confrontarsi con Can e gli racconterà tutta la vicenda, ma Divit non gli darà molto peso e avrà altro a cui pensare. Il fotografo, infatti, dovrà organizzare al meglio lo spot per le creme di Sanem ma avrà a disposizione un budget troppo basso, così affiderà la parte della protagonista a Deren, la quale dovrà interpretare Cleopatra.

Emre decide di licenziarsi

Emre sarà molto confuso riguardo il suo lavoro e deciderà di licenziarsi.

Poco dopo, però, l’uomo avrà una particolare idea e cercherà di convincere la sua amata Leyla a prenderne parte. L’obiettivo di Emre sarà quello di avviare un’attività in campo musicale. Nel frattempo Mevkibe dovrà partire immediatamente per Mugla, poiché suo padre si romperà una gamba. Nihat, invece, sarà accolto da una brutta depressione e riuscirà a trovare conforto soltanto nel cibo, ma l’uomo non riuscirà a limitarsi ad esagererà molto.

Inoltre, Nihat sarà assai in ansia dopo aver scoperto che Leyla e Emre si sono licenziati, tanto da sentirsi male.

Yigit fa denunciare Sanem da Adra

Yigit vorrà vendicarsi di Sanem, così deciderà di organizzare un perfido piano. Più tardi il fratello di Polen cospirerà insieme a Cemal e pagherà un estraneo di nome Adra, con l’obiettivo di fargli denunciare la scrittrice: l’uomo dovrà andare alla polizia e dichiarare che una delle creme di Sanem gli ha provocato un’improvvisa reazione allergica.

Successivamente la Fikri Harika prenderà un incarico dal Club della Vela, ma prima di iniziare il lavoro Sanem e Can dovranno completare un simpatico sondaggio, dove dovranno elencare tutte le qualità del proprio uomo e donna ideale. In seguito Cengiz stamperà le risposte, poi Can approfitterà di un suo momento di distrazione e ruberà i risultati di Sanem. Quest’ultima avrà la stessa idea dell’uomo, ma leggendo le risposte entrambi scopriranno di non avere gli stessi gusti.