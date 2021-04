Prosegue su Canale 5 il grande successo della soap DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Il divo turco continua ad appassionare ogni giorno più di due milioni di fedelissimi spettatori, curiosi di scoprire come si evolverà il rapporto tra Can e Sanem e quale sarà l'epilogo della loro tormentata relazione sentimentale. Intanto, però, in queste ore è tornata a parlare una delle protagoniste femminili della serie: trattasi dell'attrice Sevcan Yasar che nella serie veste i panni di Aylin, la quale ha espresso delle parole di stima nei confronti dell'attore turco.

L'attrice di Aylin nella serie tv DayDreamer, parla di Can Yaman

Nel dettaglio, l'attrice che veste i panni della perfida Aylin nel cast di DayDreamer - Le ali del sogno, ha rilasciato una nuova intervista sul magazine della Serie TV in cui ha parlato del suo rapporto con Can Yaman fuori dal set.

"Nella vita reale Can è una persona molto riservata, educata e professionale sul set" ha ammesso l'attrice Sevcan Yasar, confermando poi tra i fratelli Divit, il suo preferito è proprio Can.

"E' più selvaggio e ama la natura e poi è una persona fedele" ha ammesso l'attrice di Aylin sottolineando così il fatto che tra i due preferisce di gran lunga Can rispetto ad Emre.

Intanto, si avvicina anche per gli spettatori italiani la messa in onda del gran finale di sempre di DayDreamer, che prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5.

Il futuro di Aylin nelle ultime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno

Anche per Aylin ci saranno un bel po' di colpi di scena. Le anticipazioni delle ultime puntate, infatti, rivelano che la dark lady della serie finirà in prigione dopo tutte le malefatte e le azioni negative compiute nel corso di questi mesi e che hanno messo a dura prova la storia d'amore tra Can e Sanem.

Nel caso in cui dovesse immaginare il futuro del suo personaggio in un'eventuale nuova stagione di DayDreamer, l'attrice di Aylin ha ammesso: "Penso che in un modo o nell'altro sia scappata di prigione".

In attesa di vedere in onda il gran finale di DayDreamer, Can Yaman continua ad essere anche al centro del Gossip del momento per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le possibili nozze tra Can Yaman e Diletta

Tra i due procede tutto nel migliore dei modi e addirittura si parla di un possibile matrimonio in arrivo. Una notizia che, al momento, non è stata confermata ma neppure smentita dai diretti interessati.

Eppure, secondo i bene informati, Can avrebbe già fatto la proposta di nozze ufficiale alla Leotta con tanto di anello che sarebbe del valore complessivo di ben 40 mila euro.

Il fatidico "sì" arriverà entro l'estate? Lo scopriremo nelle prossime settimane.