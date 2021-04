Giovedì 15 aprile, in prima visione assoluta sulla ABC, andrà in onda un nuovo appuntamento con Grey's Anatomy 17. L'episodio, il dodicesimo della nuova stagione, porterà in scena numerose novità per tutti i membri dello staff guidato da Miranda Bailey. Dopo il risveglio, avvenuto nel corso della precedente puntata, sarà infatti chiarito il reale stato di salute della protagonista. Se quest'ultima, come precisato da Giacomo Gianniotti, non sarà ancora fuori pericolo, i colleghi dovranno fare i conti con una misteriosa rivolta che creerà il caos tra le vie di Seattle.

Grey's Anatomy 17x12, anticipazioni: il Grey Sloan Memorial accoglie le vittime delle proteste

A pochi giorni dal rilascio di Grey's Anatomy 17x12, il sito web ha diffuso la trama e il promo ufficiale dell'episodio in onda il 15 aprile. La puntata, intitolata "Sign O 'the Times", si concentrerà sulle conseguenze delle numerose manifestazioni che occuperanno le principali vie di Seattle. Con ogni probabilità, la trama in questione coinvolgerà prevalentemente Jackson Avery. Quest'ultimo, dopo essersi offerto di mettere a disposizione i propri fondi per combattere le ingiustizie derivate dall'emergenza sanitaria, potrebbe infatti essere coinvolto in prima persona. Come facilmente prevedibile, inoltre, il Grey Sloan Memorial dovrà farsi carico dei numerosi pazienti giunti in ospedale in seguito alle ferite riportate durante la manifestazione.

Spoiler Grey's Anatomy 17, dodicesimo episodio: Miranda Bailey sconvolta dopo un misterioso avvenimento

Il criptico promo di Grey's Anatomy 17x12, inoltre, mostra lo specializzando Levi Schmitt alle prese con le cure di Meredith Grey. Quest'ultima, nuovamente incosciente, sarà infatti accompagnata ad effettuare un controllo.

I concitati momenti che si susseguono, purtroppo, non permettono di avere una visione chiara ed esaustiva di ciò che accadrà. Quello che appare certo, tuttavia, è che un misterioso avvenimento getterà nel panico il capo di chirurgia. Miranda Bailey, infatti, viene ritratta visibilmente sconvolta mentre si domanda il perché di ciò che è appena accaduto.

Ecco, nello specifico, il misterioso promo che anticipa quanto accadrà:

Phylicia Rashad guest star del prossimo episodio di Grey's Anatomy 17

In attesa di scoprire le reali motivazioni dell'insolito comportamento di Miranda Bailey, la trama ufficiale di Grey's Anatomy 17x12, chiarisce che Maggie Pierce, dopo la proposta di matrimonio del suo compagno, apparirà preoccupata per Winston. Il tutto, mentre la dottoressa proverà a curare un uomo feritosi durante le proteste. Nel frattempo, al Grey Sloan Memorial farà la sua apparizione un paziente che non crede nell'esistenza e nella diffusione del Covid-19. Il dodicesimo episodio del medical drama, infine, sarà teatro del debutto di una guest star d'eccezione: Phylicia Rashad, nonché sorella di Debbie Allen, infatti entrerà a far parte della narrazione interpretando una paziente.