Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 19 al 23 aprile 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Can e Sanem, i quali decideranno di prendere in mano le redini della loro storia d'amore e di pensare al futuro insieme. I due matureranno la decisione di partire per un viaggio della durata di due anni ma purtroppo, qualcosa andrà storto e saranno costretti a fare i conti con uno spiacevole colpo di scena inaspettato.

Le puntate di DayDreamer 19-23 aprile: Can e Sanem di nuovo insieme

Nel dettaglio, le trame di DayDreamer nella settimana 19-23 aprile, rivelano che dopo essersi riappacificati, Can proporrà alla sua amata Sanem di partire insieme per un viaggio in barca che li porterà a solcare le Isole Galapagos.

L'idea verrà accettata da Sanem ma non dai suoi genitori. Mevbike e Nihat, infatti, non saranno per nulla entusiasti della scelta di Sanem di tornare a dare fiducia al fotografo dopo tutto quello che c'è stato tra di loro.

I due, infatti, temono che Can possa far soffrire di nuovo la loro bambina e per questo motivo proveranno ad opporsi a questo ritorno di fiamma.

Tuttavia, la Aydin non avrà alcuna intenzione di "eseguire" le direttive dei suoi genitori. Le anticipazioni di DayDreamer al 23 aprile 2021, rivelano che la ragazza andrà avanti per la sua strada e deciderà così di intraprendere questo nuovo percorso di vita al fianco di Can, l'unico vero grande amore della sua vita.

I genitori di Sanem contro il ritorno di fiamma con Can: anticipazioni DayDreamer

E così, tutti gli amici della coppia si riuniranno per poter festeggiare la loro partenza ma i genitori di Sanem non si presenteranno.

Un duro colpo per la ragazza, la quale resterà profondamente delusa e amareggiata dalla scelta di Mevbike e Nihat che, fino alla fine, sono rimasti fermi sulla loro opinione.

E così, prima dell'ormai imminente partenza, la ragazza apparirà malinconica e fortemente provata da questa situazione che si è venuta a creare con i suoi genitori. Proprio per questo motivo, Can deciderà di portarla a casa di Mevbike e Nihat per un "ultimo saluto" prima del viaggio che faranno in mare.

Can vittima di un terribile incidente: anticipazioni DayDreamer 19-23 aprile

Le trame delle prossime puntate di DayDreamer dal 19 al 23 aprile rivelano che durante il tragitto per arrivare a casa dei genitori di Sanem ci sarà un terribile incidente stradale. Can perderà il controllo della sua motocicletta: per lui sarà necessario il ricovero in ospedale dove finirà in terapia intensiva.

Sanem sarà disperata e come se non bastasse, quando Can si risveglierà non ricorderà più niente degli ultimi anni trascorsi insieme. Per lui, Aydin è una perfetta sconosciuta.