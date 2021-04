Daniela Martani non è più una concorrente dell'Isola dei Famosi, poiché è stata eliminata al televoto nella puntata del 5 aprile. Tuttavia, l'ex naufraga continua a seguire da casa le vicende dei suoi ex compagni d'avventura. In particolare, proprio ad alcuni concorrenti, Daniela ha riservato delle stoccate. Ma non solo, Martani ha criticato anche l'atteggiamento della redazione del reality show.

L'attacco agli ex concorrenti

L'esperienza di Daniela Martani in Honduras è stata caratterizzata da alti e bassi: la concorrente ha più volte dichiarato di essersi sentita bersagliata da alcuni suoi compagni d'avventura.

Durante la puntata di lunedì 12 aprile dell'Isola dei Famosi, Daniela ha lanciato delle frecciatine contro i naufraghi rimasti in Honduras. In un primo tweet l'ex concorrente ha criticato l'atteggiamento di Awed: "Pur di andare avanti si venderebbe anche la madre, falso". Lo Youtuber dopo l'eliminazione di Vera Gemma, ha rinnegato l'amicizia instaurata con la regista. Ma non è tutto, la 47enne romana ha sottolineato l'antipatia di Francesca Lodo - in Honduras le due hanno avuto numerosi screzi.

Al termine della prova "ricompensa" tra Miryea, Vera ed Elisa - naufraghe di Playa Esperanza - e Valentina, Drusilla e Francesca, quest'ultima ha lamentato che le squadre fossero poco equilibrate. In un tweet, Martani ha voluto fare una precisazione su Lodo: "Quando vincevano loro invece, la squadra era equilibrata?

Taci".

La stoccata alla produzione

Durante la puntata Drusilla Gucci è stata eliminata al televoto contro Andrea Cerioli: la 26enne ha più volte chiesto di essere mandata a casa, perché non ce la faceva più a restare in Honduras.

Come accade per tutti i concorrenti, anche a Drusilla la conduttrice del reality show ha chiesto se volesse proseguire l'avventura su Playa Esperanza.

Ovviamente, la diretta interessata ha rifiutato. Tommaso Zorzi ha cercato di convincere la giovane a restare in Honduras, ma invano. Su Twitter, Daniela Martani ha lanciato una stoccata nei confronti dell'atteggiamento della redazione: "A me tutte queste moine per restare non me l'hanno fatte".

Dopo essere stata eliminata, la 47enne aveva denunciato di non avere avuto il tempo per decidere se restare o meno su Playa Esperenza.

Daniela si schiera con Brando Giorgi

In settimana Brando Giorgi ha deciso di staccarsi dal gruppo per fare un'isola in solitaria. L'attore ha spiegato di non riuscire a trovare un punto d'incontro con gli altri concorrenti. In una clip, Brando ha definito i naufraghi di Playa Reunion un "branco". Su Twitter, Daniela Martani ha preso le difede si Giorgi:" L'ho sempre detto che sono un branco, dal primo momento". In un secondo cinguettio relativo alla situazione di Brando, l'ex concorrente ha chiosato: "Ha ragione Giorgi".

In un altro tweet, Martani si è scagliata contro Andrea Cerioli reduce di uno screzio con Roberto Ciufoli - leader della scorsa settimana. La 47enne ha anche dichiarato di fare il tifo per le "amazzoni" Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile.