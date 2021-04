Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 3 al 7 maggio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi puntati in primis su Can e Sanem: la ragazza cercherà di fare il possibile per far sì che il suo amato recuperi la memoria e possa tornare a ricordarsi di nuovo di lei e così riprendere in mano le redini della loro relazione sentimentale.

Sanem non si arrende con Can: anticipazioni DayDreamer 3-7 maggio

Nel dettaglio, gli spoiler dei nuovi episodi di DayDreamer che saranno trasmessi fino al 7 maggio 2021, rivelano che Sanem si impegnerà con tutta se stessa per far sì che il fotografo recuperi la memoria.

E per un certo verso sembrerà riuscirci grazie all'utilizzo del suo portentoso profumo che potrebbe riaccendere le lampadine del passato nella memoria del fotografo.

Eppure l'incantesimo costruito a tavolino da Sanem, verrà spazzato via dall'arrivo improvviso di Leyla ed Emre che finiranno per distrarre il fotografo e di conseguenza manderanno all'aria il piano della giovane Aydin.

Can ammette di non amare più Sanem

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché successivamente Sanem si ritroverà ad ascoltare una conversazione privata tra Can e Aziz.

Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer rivelano che il fotografo ammetterà candidamente di non aver alcun tipo di ricordo legato a Sanem e che non prova nessun sentimento nei suoi confronti.

Parole decisamente molto forti che finiranno per lasciare amareggiata e al tempo stesso perplessa Aydin, la quale però deciderà di non mollare la presa. Nonostante le dichiarazioni forti di Can, la ragazza andrà avanti per la sua strada e apparirà ancora più forte e determinata.

Intanto, sul fronte lavorativo, Can deciderà di promuovere Leyla: la sorella di Sanem, infatti, verrà scelta come responsabile commerciale.

La lite tra Can e Sanem: trame puntate DayDreamer al 7 maggio 2021

E poi ancora Can e Sanem si ritroveranno in macchina insieme per un viaggio da affrontare: i due dovranno andare in "missione" da Nasim, per cercare di convincerlo a diventare l'attore protagonista del loro nuovo spot.

Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer dal 3 al 7 maggio 2021, rivelano che durante il tragitto in macchina, Can e Sanem finiranno per litigare, proprio come accadeva ai vecchi tempi.

Il fotografo, infatti, non gradirà la scelta di Aydin di intraprendere delle strade alternative e questa cosa finirà per innervosirlo.

Una volta giunti a destinazione, i due dovranno fare i conti col rifiuto di Nasim che dirà "no" alla loro proposta lavorativa.