Nelle prossime puntate di DayDreamer, per Sanem arriverà la tanto attesa proposta di matrimonio da parte di Can. Tutto avverrà, però, in maniera particolare e sotto lo sguardo incuriosito di parenti e amici, che si riuniranno insieme alla coppia nella tenuta di Mihriban.

Can e Sanem tornano finalmente insieme

Le cose tra Can e Sanem stanno migliorando giorno dopo giorno. I due sono tornati insieme e grazie all'amore che il fotografo nutre per la ragazza, riesce a recuperare la memoria risalente agli ultimi due anni di vita. La giovane Aydin l'ha scoperto da sola, durante la festa organizzata da Can per i dipendenti della Fikri Harika.

Dopo averle preparato delle kofte piccantissime, la ragazza ha capito che il fotografo si ricordava di ciò che è accaduto in passato nella loro storia, infatti quella pietanza era stata preparata dalla stessa Sanem proprio per conquistare Can.

A ogni modo la festa nella tenuta di Mihriban proseguirà fino a sera inoltrata e per la giovane Aydin sarà ancora ricca di sorprese.

Un drone sorvolerà la tenuta di Mihriban

Tutti gli invitati saranno a bordo piscina a sorseggiare dei drink e con un brindisi ripercorreranno i loro ultimi due anni di vita, che sono stati ricchi di avvenimenti, come il fallimento e la riapertura della Fikri Harika, passando per i diversi tira e molla tra Can e Sanem, fino ad arrivare alla nascita di tante bellissime amicizie, come quella tra CeyCey e Muzaffer.

Anche Sanem vorrà fare il suo brindisi e dedicarlo a Can, il suo albatros, ma il momento magico verrà interrotto da un strano arrivo dall'alto. Sotto lo sguardo incuriosito di tutti gli invitati, nella tenuta di Mihriban arriverà un drone, che con un filo trasporterà qualcosa e, come affermerà lo stesso Can, sarà anche lì per filmare la scena.

Il tutto avverrà nonostante le minacce di Sanem nei confronti del drone, che più volte dichiarerà di volerlo "uccidere", visto che ha interrotto il suo brindisi.

Can chiedere a Sanem se vuole diventare sua moglie

A eccezione di Sanem, tutti si renderanno conto che cosa porta dietro di sé il drone: un anello di fidanzamento. Can lo sfilerà dal filo, si metterà in ginocchio davanti alla ragazza e le chiederà: "Vuoi sposarmi?".

Anche il momento della proposta sarà comico, visto che CeyCey avrà un attacco di panico, ma Sanem, con il suo fare nervoso, lo redarguirà subito.

A ogni modo Sanem si rivolgerà a Can, chiedendogli di prometterle che non la dimenticherà mai. La risposta di Can sarà affermativa, ma per avere un sì "completo" da Sanem, il fotografo dovrà chiedere il permesso alla sua famiglia con il rito del caffè turco. Sanem, però, non esiterà a dirgli il primo e ufficiale sì.