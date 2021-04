Il 27 aprile andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni circolanti in rete, in puntata dovrebbe esserci un confronto tra Elisabetta e il cavaliere Luca Cenerelli. La dama deciderà di continuare la conoscenza o metterà un punto alla frequentazione? Sempre in riferimento al Trono Over, sembra arrivato il momento di scoprire con quale cavaliere è uscita Ida Platano. Spazio anche al Trono Classico con il percorso di Massimiliano e Giacomo.

Uomini e donne, puntata 27 aprile: con chi sta uscendo Ida Platano?

Ida Platano è tornata in trasmissione da qualche settimana ma, sino ad ora, non si è ancora accomodata al centro dello studio di Uomini e donne. Il 27 aprile potrebbe quindi essere il suo turno. Va ricordato che la dama bresciana, aveva dichiarato qualche settimana fa di aver messo gli occhi su Luca e Marco. Sarà uscita con uno dei due cavalieri? In attesa della messa in onda della puntata, i fan del programma hanno notato che sui social Ida appare felice e spensierata e ciò fa supporre che la sua nuova conoscenza stia andando per il meglio, almeno per il momento.

Anticipazioni U&D, confronto tra Luca e Elisabetta

Vi è grande attesa anche per quanto riguarda Luca Cenerelli ed Elisabetta, dopo quanto accaduto la scorsa settimana.

Il cavaliere come noto, è stato messo sotto accusa per il suo atteggiamento. A detta di Tina e di gran parte dei presenti in studio, il cavaliere non è interessato ad Elisabetta, la quale invece, sembra essere parecchio infatuata di Cenerelli. Stando alle anticipazioni circolanti in rete, nella puntata odierna di Uomini e donne, i due protagonisti dovrebbero ritrovarsi al centro dello studio di Maria De Filippi per un nuovo confronto.

Elisabetta chiude con Luca Cenerelli?

Elisabetta, nella scorsa puntata di Uomini e donne, era apparsa alquanto perplessa per il fatto che Luca non volesse andare oltre con lei. Da qui ne era nata una accesa discussione che aveva visto intervenire non solo gli opinionisti, ma anche alcuni dei protagonisti seduti nel parterre.

Oggi quindi, si scoprirà se i due avranno trovato l'intimità giusta oppure no. Non è da escludere che Elisabetta decida di interrompere la conoscenza con Luca. Quest'ultimo, stando agli spoiler, verrà nuovamente preso di mira dagli opinionisti. Oggi potrebbe esserci anche spazio per il filone Classico del programma. Da quanto si apprende, il percorso dei due tronisti Giacomo e Massimiliano pare essere nel caos. Giacomo ad esempio, sembra sempre più indeciso tra Martina e Carolina, mentre il 20enne Massimiliano dopo il ritorno di Eugenia, non sa ancora decidere tra quest'ultima e Vanessa e Federica.