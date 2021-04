Ormai è ufficiale: Mr Wrong, la nuova serie con protagonista Can Yaman, arriverà prossimamente sui teleschermi di Canale 5. A dare l'annuncio è stata proprio Mediaset tramite il suo sito internet.

Mr Wrong - Lezioni d'amore arriva su Canale 5

Con il promo ufficiale, disponibile anche sul suo sito internet, Mediaset annuncia ufficialmente l'arrivo su Canale 5 di Bay Yanlış, la Serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Özge Gürel, che in Italia verrà ufficialmente denominata Mr Wrong - Lezioni d'amore. Attualmente la messa in onda si cela dietro un "prossimamente": nessuna data precisa, ma potrebbe eventualmente partire dopo la fine DayDreamer - Le ali del sogno che, con la sola messa in onda nel daytime, potrebbe andare avanti anche per tutto il mese di maggio.

Non è la prima volta che il pubblico italiano ha l'opportunità di vedere Can Yaman e Özge Gūrel recitare insieme. Infatti, durante l'estate del 2019, hanno accompagnato i telespettatori con la trasmissione di Bittersweet - Ingredienti d'amore (in turco Dolunay, ndr), in cui interpretavano, rispettivamente, Ferit Aslan e Nazli Pinat. L'attrice è stata anche la protagonista di Cherry Season - La stagione del cuore (Kiraz Mevsimi, ndr) in cui interpretava Öykü Acar.

La storia di Özgür ed Ezgi

La trama di Mr Wrong - Lezioni d'amore racconta la storia di Özgür Atasoy (interpretato da Can Yaman), un uomo che, dopo aver perso totalmente fiducia nell'amore, decide di non impegnarsi più in una relazione seria.

Ha come nuova vicina di casa una ragazza, Ezgi Inal (interpretata da Özge Gūrel) che è totalmente il suo opposto. Sognatrice e vogliosa di trovare l'amore della sua vita, durante il suo cammino è rimasta scottata dalla fine della sua ultima relazione.

Stranamente i due, però, troveranno un punto d'incontro: infatti Ezgi fingerà di essere la sua ragazza e in cambio Özgür le insegnerà le giuste tecniche per conquistare un uomo.

Questo "sodalizio", però, diventerà un modo per i due ragazzi per conoscersi a vicenda.

Nel cast alcuni attori già presenti in DayDreamer

In Mr Wrong - Lezioni d'amore saranno presenti anche altri tre membri del cast di DayDreamer - Le ali del sogno. Feri Baycu Güler, che nella serie è il volto della parrucchiera e impicciona Melahat, che interpreterà Nevin Yılmaz, la madre di Ezgi.

Ci sarà anche Anıl Çelik, ovvero colui che in DayDreamer presta il volto al simpatico impiegato della Fikri Harika CeyCey. Nella nuova serie con Can Yaman sarà Emre Eren, il barista che lavora nel ristorante di Özgür.

Nel cast ci sarà anche colei che in DayDreamer interpreta Polen, l'ex fidanzata di Can, ovvero l'attrice Kimya Gökçe Aytaç, che in questa nuova serie interpreterà l'avvocato İrem Doğan.