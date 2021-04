Nella puntata di DayDreamer in onda lunedì 5 aprile Sanem, sempre più convinta che la sua collana gliela abbia rubata Can, si vendicherà e gli ruberà un oggetto a cui lui tiene molto. Intanto Emre sarà sempre più arrabbiato con Leyla, in quanto non gli dà le attenzioni che vorrebbe. Spazio anche alla malvagità di Yigit, che proporrà a Cemal l'ennesimo piano per fermare la produzione delle creme di Sanem.

Sanem s'intrufola nella casa di Can

Sanem l'ha capito: è Can che ha preso la sua collana. Così la ragazza deciderà di andarla a cercarla nella casa in cui vive attualmente il fotografo.

Avrà campo libero, in quanto Can si starà facendo la doccia e Sanem avrà anche l'occasione per "buttarci un occhio".

A ogni modo non ci sarà traccia dell'anello, ma la ragazza in un cassetto troverà qualcosa di molto più importante: la sua bandana che Can custodisce gelosamente, quindi perché non fare un "furto vendicativo"? Così Sanem prenderà la bandana e scapperà nella sua tenuta.

Quando Can rientrerà in camera, però farà la "tragica" scoperta, così inizieranno le ricerche della bandana perduta, con Sanem che si divertirà a guardarlo mentre dondolerà nella sua amaca.

Emre arrabbiato con Leyla per mancanza di attenzioni

Tra Emre e Leyla, invece, ci sarà parecchia tensione. Lui si arrabbierà con la moglie per non essergli stata accanto dopo aver trascorso una brutta giornata e non gli è andato giù il fatto che non lo abbia richiamato, quando gli aveva promesso che l'avrebbe fatto.

Lei si scuserà, dicendo che non l'ha fatto perché a causa del lavoro non ha avuto tempo, ma per Emre il lavoro sta diventando un problema nel loro rapporto, infatti a causa di questo non riescono più a dedicarsi del tempo a vicenda.

Sarà infastidito dal fatto che non solo non sono soddisfatti del lavoro che fanno, ma in più quest'ultimo gli ruba del tempo per stare insieme.

Riuscirà il giovane Divit a trovare una soluzione?

Yigit ancora contro Sanem: propone un nuovo piano a Cemal

Mihriban invece sarà preoccupata, in quanto non vedrà a casa Aziz, per questo andrà a cercarlo nella tenuta di Sanem e quest'ultima la informerà che è a casa dei suoi genitori e che rimarrà a dormire lì. La donna non potrà fare altro che essere triste, forse Aziz vuole solo stare lontano da lei.

Yigit, invece, consiglierà a Cemal un altro piano per procedere per vie legali contro la produzione delle creme di Sanem. Infatti gli racconterà di aver conosciuto Arda e gli parlerà della sua eruzione causata dal lavoro nei campi. Per incastrare Sanem potrebbero denunciarla e tra le cause potrebbero annoverare il fatto che i cosmetici della giovane Aydin creino delle allergie e Arda potrebbe diventare loro complice.