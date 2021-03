Nella puntata di DayDreamer di venerdì 2 aprile, Yigit avrà una lunga conversazione con Bulut, in cui gli esternerà tutte le sue preoccupazioni in merito al rapporto con Sanem. Intanto quest'ultima rivelerà a Can di aver perso una collana, mentre Emre avrà dei problemi con Leyla.

La chiacchierata tra Yigit e Bulut

Yigit si è mostrato abbastanza colpito dall'allontanamento che gli ha imposto Sanem, così ha chiesto al suo amico Bulut se potevano fare una chiacchierata. Quest'ultimo, oberato dagli impegni dovuti alla produzione delle creme della ragazza, gli ha chiesto di raggiungerlo nella tenuta e così è stato.

Yigit è arrivato e si è subito giustificato con la giovane Aydin, dicendole che era lì solo per Bulut. Si è mostrato un ragazzo di buone intenzioni, ma in realtà non è proprio così, visto che per impietosire la ragazza, sul ginocchio, ha indossato un tutore, inscenando un sovraccarico della gamba.

Cosa accadrà dopo? Yigit avrà una lunga conversazione con Bulut, in cui quest'ultimo gli racconterà come sta crescendo bene l'affare delle creme. Parlerà anche di Can e dei soldi che ha investito per la fondazione della società. Secondo Bulut il fotografo tiene molto alla ragazza e dopo tale affermazione non potrà mancare una frecciatina di Yigit, in cui gli dirà che Can "ha influenzato anche lui".

A ogni modo, Yigit esternerà tutte le sue delusioni: Sanem che rifiuta la sua proposta di matrimonio e che gli dice di starle lontano. In più confermerà il suo timore che Can possa nuovamente ferirla, ma Bulut gli dirà di stare tranquillo: finché ci sarà lui nessuno potrà ferire Sanem.

Sanem rivela a Can di aver perso una collana

Intanto Can e Sanem avranno un incontro per definire gli ultimi dettagli dello spot pubblicitario. La ragazza rimarrà molto affascinata dalla vicinanza del fotografo e a un certo punto, come è solita fare, si metterà una mano sul petto, luogo in cui custodisce sempre l'anello "perso".

Sarà proprio in quel momento che Can le farà notare che ogni volta che parla con lui si tocca il cuore. Sanem ribadirà che non tocca il cuore, ma parlerà di una collana che non riesce a trovare più, ma per lei non è un "grosso problema".

Emre 'arrabbiato' con Leyla

Emre, invece, sarà un po' arrabbiato con Leyla. A causa della grossa mole di lavoro della ragazza, lui non è riuscito a sentirla tutto il giorno. Andrà anche a prenderla a lavoro, ma ci sarà un gesto che lo farà innervosire ancora di più: appena saranno pronti per andare via insieme, Leyla non lo prenderà subito per mano.

Non gli piacerà questa disattenzione, di cui Leyla nemmeno si accorgerà e la ragazza annovererà la sua stanchezza a causa della sua nuova posizione lavorativa.

Riusciranno i due a trovare un punto d'incontro?