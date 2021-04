In Una vita, Ursula Dicenta sarà protagonista anche delle prossime puntate spagnole. La donna infatti, grazie a Cesar Andrade, verrà a sapere alcuni segreti legati a Santiago e Genoveva. Ursula non perderà tempo e racconterà la verità a Felipe il quale in tutta risposta la aggredirà portandole le mani al collo. L'intervento di Genoveva eviterà il peggio ma in seguito Salmeron dovrà rispondere alle domande del suo promesso sposo.

Una vita, anticipazioni: Ursula viene a sapere che Santiago è un impostore

In Una vita, Ursula Dicenta non si darà per vinta e continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta contro la sua ex alleata Genoveva.

Dicenta andrà quindi a far visita in carcere ad Andrade con lo scopo di ottenere informazioni su Becerra e scoprirà che l'uomo è giunto ad Acacias per volere di Genoveva. Ma non è tutto, perché Ursula scoprirà che Santiago é un impostore e che in realtà è il fratello gemello del defunto marito di Marcia.

Una vita, spoiler: Felipe cerca di strangolare Ursula

Ursula quindi, verrà a conoscenza di molti segreti riguardanti Santiago e Genoveva, non ultimo il fatto che il bambino che aspetta la donna, potrebbe essere proprio di Santiago. Forte di queste notizie, Ursula si recherà da Felipe con lo scopo di rivelargli tutta la verità sulle macchinazioni della sua futura moglie. Felipe sarà sconvolto e, in preda all'ira, si avventerà su Ursula cercando di strangolarla.

Solo l'intervento di Genoveva eviterà il peggio. Quest'ultima si ritroverà subito dopo a dover rispondere ad una sorta di terzo grado.

Una vita, prossime puntate: Felipe sconvolto dopo le rivelazioni di Ursula

Felipe infatti, nelle prossime puntate di Una vita, vorrà fare chiarezza su quanto appena riferitogli da Ursula. Alvarez Hermozo infatti, sarà rimasto particolarmente colpito dalle accuse mosse dall'ex istitutrice e chiederà quindi a Genoveva se è stata l'amante di Santiago.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Salmeron smentirà ogni accusa e sottolinearà al fidanzato come Ursula sia ormai in preda alla più totale pazzia. Per il momento dunque, la vedova Bryce sembrerà essere riuscita a convincere Felipe. Non tarderà ad arrivare la resa dei conti tra Ursula e la sua vecchia alleata. Con il prosieguo delle puntate di Una vita infatti, entrambe le donne penseranno a come liberarsi per sempre una dell'altra.

Da quanto si apprende, sarà Ursula ad avere la peggio, visto che verrà uccisa in mezzo ad un bosco da due colpi di pistola sparati da Santiago. Uno dei personaggi più controversi, lascerà quindi a breve la soap tv iberica, mentre Genoveva riuscirà a portare a termine il suo piano, riuscendo a sposare Felipe. Per non perdere nulla di ciò che avviene ad Acacias, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.