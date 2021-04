Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can sarà in enorme difficoltà mentre si troverà ad affrontare la lontananza da Sanem, intanto continuerà a essere nel mirino di Ayca. Alla Fikri Harika, invece, proseguirà al meglio il lavoro con la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem, mentre quest'ultima avvierà un nuovo business nel minimarket di famiglia.

Can triste e solo lontano da Sanem

Can sarà molto triste e sconsolato nella tenuta di Mihriban. Ormai tutti sono andati via compresa Sanem e non è riuscito a fare nulla per trattenerla. Per lui è come se si fossero lasciati, anche se in realtà non stavano insieme.

L'ha raggiunta anche nel suo quartiere, dove le avrebbe voluto dire che l'amava, in maniera tale da riportarla indietro, ma non ci è riuscito.

Avrà anche un confronto con Mihriban, in cui le dirà che non si sente pronto ad avere una relazione e forse questo sta accadendo a causa dei traumi conseguenti l'incidente. La donna, però, gli farà una domanda "pungente": forse non sarebbe pronto ad avere una relazione, ma si sentirebbe pronto anche a perdere Sanem? Can non saprà darsi una risposta, ma per la donna la strada da seguire è molto facile e ovvia per entrambi.

La Fikri Harika stupisce con la sua campagna pubblicitaria

Sanem sarà totalmente impegnata nel suo nuovo "business" del minimarket. Infatti con Nihat decideranno di effettuare le consegne a domicilio con uno scooter.

Nel mentre Can e il team della Fikri Harika saranno alla Woman Art Cosmetics per la presentazione della campagna pubblicitaria della linea delle creme "Sanem". Il signor Senim rimarrà colpito dal loro lavoro, ma confermerà che assegnerà la campagna solamente dopo che avrà sentito l'altra agenzia. Ayca sarà sempre più affascinata da Can e flirterà con lui, puntando sul fatto che sono molto simili, ma dall'altra parte non troverà un sentimento ricambiato.

Sanem e il suo incidente con lo scooter

Dopo la presentazione Can sarà molto pensieroso. Seduto in una panchina sul lungomare penserà alle parole che gli ha detto Mihriban e al fatto che avrebbe dovuto fare qualcosa per non far andare via Sanem. Proprio in quell'istante la ragazza passerà con lo scooter davanti al lungomare, vedendo Can si distrarrà e andrà a urtare contro il marciapiede.

Sentendo le sue urla tutti andranno in suo soccorso, anche Can, ma quando Sanem lo vedrà fingerà di non conoscerlo, dicendo che a causa dell'incidente ha avuto una perdita di memoria, facendo ovviamente un "sottile" riferimento a ciò che è accaduto a Can. Sarà solo l'orgoglio di Sanem a parlare, visto che deciderà di non accettare il primo soccorso di Can e di non attendere nemmeno l'ambulanza. Infatti se ne andrà via, da sola e con il suo scooter in mano.