Lunedì 12 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo essersi sottoposto ad un periodo di isolamento fiduciario per essere stato in un paese estero, Akash Kumar è stato ospite nello studio del reality show. Terminata la diretta, il modello su Instagram è tornato a spiegare la sua versione dei fatti: il giovane si è detto rammaricato per non essere stato capito dai telespettatori.

'Ho sofferto di attacchi di panico'

Su Instagram, Akash Kumar ha esordito: "Sette mesi fa ho sofferto di attacchi di panico". In risposta ai suoi detrattori, il giovane ha spiegato di non essere un "furbo" e di non avere architettato nulla.

Nonostante Akash sia stato solamente una settimana in Honduras, il diretto interessato ha ammesso: "L'isola mi ha fatto bene".

Il modello ha riferito che prima di approdare al reality show, aveva perso 18 chili. Per questo motivo, Akash sente di avere già vinto la sua sfida. Nel proseguo del messaggio, l'ex naufrago ha confidato che mentre si trovava a Palya Palapa veniva costantemente seguito da uno psicologo. Ma non è tutto, Akash si è detto dispiaciuto per avere mostrato sul piccolo schermo la parte più arrogante: "Penso di essere un bravo ragazzo, il pubblico non mi ha capito, forse non c'è stato modo".

'Non volevo fare polemiche'

Akash Kumar ha riferito di avere conosciuto delle belle persone in Honduras come Brando Giorgi e Paul Gascoigne.

In merito a quest'ultimo, l'ex naufrago si è augurato che l'ex calciatore possa vincere il reality show. Al contrario il modello ritiene che tra le persone che ancora non abbiano gettato la maschera, ci sia Elisa Isoardi.

Durante il video pubblicato sul proprio account social, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha chiosato: "Non volevo fare polemiche".

Inoltre, Akash ha parlato di un altro suo problema: "Sono dislessico e non so parlare". Il diretto interessato ha confidato che per parlare velocemente spesso sbaglia. Infine, ha ribadito il suo punto di vista sul programma condotto da Ilary Blasi. Secondo Akash Kumar, l'Isola dei Famosi non è un reality show ma un talent. Il motivo?

Sapere sopravvivere su un'isola deserta e ad esempio pescare significa avere un certo talento.

Il percorso del naufrago

Akash Kumar è riuscito a stare all'Isola dei Famosi solamente una settimana. Il suo percorso è stato caratterizzato fin da subito da alti e bassi. In occasione della prima puntata, il giovane era stato punzecchiato da Tommaso Zorzi.

Nella seconda puntata, l'opinionista meneghino aveva chiesto spiegazioni sulla vera identità del concorrente. Quesito che aveva mandato su tutte le furie il naufrago. Una volta eliminato dal gioco, Akash sui social si era scagliato contro il vincitore del Grande Fratello Vip. Addirittura, il modello aveva pubblicato alcune chat scambiate proprio con Zorzi.