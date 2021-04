Fiori d'arancio per una delle coppie più amate dai fan di DayDreamer, la Serie TV tra le più amate in questo momento. Le trame delle puntate turche che andranno in onda prossimamente su Canale 5 narrano che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. In particolare, il fotografo e l'amata diventeranno marito e moglie dopo aver superato alcuni ostacoli.

DayDreamer - Le ali del sogno: Sanem lascia la Fikri Harika

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le puntate finali in onda nelle prossime settimane in televisione narrano che ci sarà il lieto fine per Can e Sanem.

Come abbiamo visto il fotografo e la scrittrice sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente automobilistico. Un grave fatto che aveva provocato la perdita della memoria per il maggiore dei Divit. Fortunatamente il giovane si è risvegliato, sebbene senza ricordi dopo un mese di coma.

All'inizio, Sanem cercherà di far ritornare la memoria all'amato per poi arrendersi e lasciare la Fikri Harika. Per questo motivo, la minore delle Aydin deciderà di tornare a lavorare nell'emporio di Mevkibe e Nihat.

Can recupera la memoria e regala l'anello di fidanzamento alla scrittrice

Nel corso delle prossime puntate della serie tv, Can capirà di essersi innamorato nuovamente di Sanem. In dettaglio, il fotografo raggiungerà la ragazza alla stazione per il giorno prefissato per la partenza da Istanbul, dove la sorprenderà con una romantica dichiarazione d'amore.

Questa manifestazione d'affetto sancirà il ritorno di fiamma tra i protagonisti di DayDreamer.

In seguito, Can scoprirà di aver recuperato la memoria, tanto da organizzare una festa per la scrittrice. In questo frangente, il fotografo le farà recapitare l'anello di fidanzamento attraverso l'utilizzo di un drone. Dopodiché, il maggiore dei Divit chiederà a Nihat e Mevkibe il permesso di sposare la loro secondogenita.

Il fotografo e la fidanzata si sposano

Ed ecco che Can e Sanem organizzeranno in fretta e furia il loro matrimonio, sebbene prima diano una cerimonia per ufficializzare il loro fidanzamento con tanto di anelli legati da un nastrino rosso. Alla festa parteciperanno anche Ceycey, Muzaffer e Mihriban che faranno le veci di Aziz e Huma, ormai lontani.

In seguito, il fotografo e la fidanzata si sposeranno durante un romantico ricevimento, dove la proprietaria della tenuta prenderà al volo il bouquet lanciato dalla sposa. Al termine dello sposalizio, i due novelli sposi partiranno per la luna di miele, mentre un flashback mostrerà come è proseguita la loro storia d'amore.