Tancredi e Aka7even sono due cantanti, concorrenti di squadre rivali, del talent show "Amici" di Maria De Filippi. I due hanno stretto una forte amicizia, nonostante all'inizio non ci fossero buoni rapporti. Infatti nei momenti più brutti dell'uno e dell'altro, la loro amicizia è stata per entrambi una consolazione, come hanno potuto notare i fan nelle varie puntate sia del Serale sia del daytime. Nelle ultime ore, però, si è scatenato un momento di tensione tra loro due a causa di una frase di Luca (in arte Aka7even) che ad Aka non è proprio andata giù.

La serata del Serale non è stata facile per il cantante Tancredi che ha avuto un blocco

Nell'ultima puntata del Serale, trasmessa lo scorso sabato 24 aprile, il cantante Tancredi della squadra 'Arisa-Cuccarini' ha avuto un momento di difficoltà. Infatti durante una delle sue esibizioni si è bloccato e ha chiesto gentilmente alla conduttrice di poter ricominciare da capo. Per il resto della serata i fan hanno notato che il cantante era un po' spento e non grintoso come al solito. Anche uno dei membri della giuria, Stefano De Martino, ha fatto notare al cantante la sua timidezza che non ha un effetto produttivo sulle esibizioni. Nonostante ciò il cantante è riuscito a non andare al ballottaggio finale che ha visti coinvolti i cantanti Raffaele e Deddy e il ballerino Samuele.

Alla fine ad avere la peggio è stato il cantante Raffaele che ha dovuto abbandonare la casetta. Tancredi, però, appena giunto in casetta dopo la puntata ha subito espresso il suo disagio i compagni di avventura.

La frase di Luca che non è piaciuta al suo compagno di avventura Tancredi

Giunto in casetta Tancredi ha rivelato al ballerino Alessandro che in puntata non si è piaciuto e non si è sentito a suo agio soprattutto durante l'esibizione in cui ad un certo punto si è bloccato.

Allora Alessandro, probabilmente anche per tirarlo su di morale, ha rivelato a Tancredi che in realtà a lui è piaciuto tanto soprattutto nell'esibizione "Figli delle stelle". A quel punto li ha raggiunti Aka7even in giardino e ha esordito dicendo che invece a lui quella esibizione non è piaciuta per niente. Tancredi, già molto dispiaciuto per la puntata, ha risposto male al concorrente dicendogli che non aveva bisogno in quel momento dei suoi consigli e ha stroncato tutte le sue parole.

Anche Alessandro ha rimproverato Luca in quanto gli ha riconosciuto una aggressività nell'esprimere i suoi giudizi che non è sempre consona alle situazione. Successivamente Tancredi si è sfogato con Sangiovanni dicendogli che sta dedicando tutte le puntate del Serale al suo papà per cercare di farlo stare bene ma in questa puntata non si è sentito proprio al top. Allora Sangiovanni ha tentato di tirarlo su dicendogli che in realtà a lui non è sembrato sia andata male e che non è colpa sua. Infine Aka si è scusato con Tancredi e ha tentato di tirarlo su dicendogli che può rimediare nelle prossime puntate.