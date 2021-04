Si avvicina a grandi passi il lieto fine per Can e Sanem: i due protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno riusciranno a ritrovarsi dopo innumerevoli peripezie. Le anticipazioni turche della soap svelano, infatti, che dopo aver detto alla giovane Aydin di essersi nuovamente innamorato di lei, il fotografo riuscirà a recuperare la memoria e deciderà di fare una inaspettata proposta di matrimonio alla dolce scrittrice, alla presenza di amici e parenti.

Divit recupererà la memoria

Poco prima che Sanem lasci Istanbul, Can correrà alla stazione e dichiarerà i suoi sentimenti alla ragazza.

Divit, nelle puntate finali di DayDreamer, affermerà davanti agli occhi stupiti della scrittrice di essere un uomo fortunato poiché è riuscito a innamorarsi per ben due volte della stessa ragazza. A questo punto, incredula e felice, Aydin non dirà una parola ma bacerà appassionatamente Can. Il viaggio verrà chiaramente annullato e la coppia dirà a tutti di essere tonata insieme.

Poco dopo un altro evento particolare porterà i due giovani dritti verso l'altare. Parlando con il fratello Emre, Can parlerà della malattia ai polmoni del padre Aziz, ormai guarito. I due Divit si stupiranno poiché il fotografo parlerà di un evento avvenuto nei due anni di cui Can non aveva avuto più memoria. Can si recherà dal dottore il quale, dopo un'attenta analisi, gli comunicherà che i suoi ricordi stanno riaffiorando proprio grazie a Sanem, che per lui può essere considerata come una vera "medicina" .

Can chiede a Sanem di sposarlo con un drone

Can, a questo punto, deciderà di comunicare a Sanem di aver ritrovato tutti i suoi ricordi organizzando una sorpresa per lei. Il fotografo preparerà per la sua fidanzata un piatto di kofte crude che lei stessa aveva preparato all'inizio della loro frequentazione dal sapore terribile.

Quando la scrittrice li mangerà capirà subito che il suo Can è tornato e gli chiederà commossa di non scordarsi mai più di lei. Per festeggiare, il maggiore dei Divit organizzerà un party a cui prenderanno parte tutti i colleghi della Fikri Harika e i genitori di Sanem.

Mentre Emre starà per fare un brindisi in favore della ritrovata coppia, una drone con appeso un anello si avvicinerà e si dirigerà proprio verso Sanem.

Can si inginocchierà e la chiederà finalmente in sposa. La ragazza felice si farà desiderare per un po' e dirà al fidanzato che dovrà prima chiedere il permesso ai genitori. Can rivolgendosi a Nihat e Mevkibe dirà che presto andrà da loro per fare la proposta secondo le tradizioni turche, così Sanem urlerà il suo sì alla proposta di matrimonio. Finalmente, i due giovani potranno prepararsi per le nozze.