Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can dovrà affrontare le dinamiche del rapporto con Huma. Il fotografo, infatti, ha perso la memoria, precisamente non ricorda gli ultimi due anni della sua vita. Per ovvi motivi non ricorda più il suo amore con Sanem, ma si è anche scordato dei miglioramenti che ci sono stati nel rapporto con sua madre.

Mihriban non tollera la presenza di Huma nella sua tenuta

Il fotografo aveva sotterrato l'ascia di guerra con Huma, anche su invito di Sanem, dopo che era stato abbandonato dalla stessa quando ero piccolo. A ogni modo la mamma cercherà di recuperare con il figlio quello che è andato perso e lo farà portando a casa di Can alcun vecchi album di fotografie.

Lo farà convinta che possano aiutarlo a recuperare la memoria, ma il fotografo sarà abbastanza restio ad accogliere la madre nella sua quotidianità.

La donna sarà ovviamente dispiaciuta, ma la persona ancora più infastidita di tutta questa situazione sarà Mihriban, che non tollera che Huma metta piede nella sua proprietà con la scusa di andare a trovare a Can. Tra le due donne s'innescherà l'ennesimo litigio, che verrà scrutato in lontananza da Aziz: forse l'uomo non sopporta più questo astio che la compagna prova nei riguardi della madre dei suoi figli.

Emre e Nihat vogliono 'sbarazzarsi' di CeyCey

Emre e Nihat, invece, saranno furiosi con CeyCey. Il ragazzo, infatti, si è trasferito a casa degli Aydin dopo essere andato via da quella di Muzaffer.

A ogni modo è riuscito a stabile un bel rapporto con Mevkibe e Leyla. Con la prima collabora in cucina e insieme preparano dei piatti salutari con il tofu a Nihat, non molto apprezzati da quest'ultimo. La moglie di Emre, invece, la coinvolge in progetti lavorativi anche quando sono a casa, rubando del tempo prezioso ai momenti d'intimità che la neo coppia di sposini potrebbe trascorrere insieme.

Per questo motivo Nihat ed Emre si coalizzeranno per far "scomparire" CeyCey dalle loro vite e sarà proprio Emre a cercare un'alternativa vincente.

CeyCey e Muzaffer fanno un gaffe con Ayca

Intanto in agenzia CeyCey e Muzaffer combineranno l'ennesimo guaio. Infatti scambieranno Ayca, la figlia del proprietario della Woman Art Cosmetics che si occuperà della campagna pubblicitaria delle creme di Sanem, per la nuova aspirante segretaria della Fikri Harika.

Dopo averla fatta accomodare in una sorta di salottino d'attesa, davanti a lei sparleranno della figlia del signor Asim, sottolineando il fatto che solo una raccomandata può ottenere una posizione lavorativa così pregiata in un'azienda di successo. Non le manderanno di certo a dire, ma la gaffe per i due ragazzi, purtroppo, sarà dietro l'angolo.