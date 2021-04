Doc – Nelle tue mani 2 arriva su Rai 1. Stando alle prime anticipazioni, si parlerà anche di Covid - 19 (inevitabile non trattare l'argomento per una serie a tema medico) oltre alle nuove trame pronte a tenere incollati milioni di telespettatori come la precedente stagione, che ha registrato ascolti record in ogni puntata.

Confermato anche il cast. Oltre a Luca Argentero, Sara Lazzaro e Pierpaolo Spollon, tornerà Raffaele Esposito nei panni di Marco Sardoni, il primario senza scrupoli che sembrava avere un destino avverso. Di seguito tutte le novità.

Doc - Nelle tue mani 2 è pronto a partire

La Serie TV basata sulla storia vera del dottor Piccioni, tornato alla vita e costretto a intraprendere un difficile percorso per recuperare la memoria dopo un lungo periodo di coma è pronta per la seconda stagione.

Gli ascolti di Doc - Nelle tue mani sono stati altissimi, facendo registrare share da capogiro.

Dopo la conferma della seconda stagione, ecco arrivare le prime indiscrezioni da parte di alcuni attori. Già diverso tempo fa, Pierpaolo Spollon e Raffaele Esposito si erano detti sicuri che le riprese sarebbero slittate per via dell'emergenza sanitaria, cosa che poi è avvenuta.

Le registrazioni sarebbero dovute ad aprile ma, a seguito delle restrizioni imposte dal governo per contenere i contagi, hanno subito uno stop.

Sara Lazzaro, in un'intervista rilasciata a Il Mattino di Padova ha annunciato che le riprese inizieranno a maggio, mese in cui è previsto il primo - e attesissimo - ciak. Cosa succederà nelle nuove puntate?

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2

La serie Tv basata sulla storia vera di Pierdante Piccioni è ambientata nel 2020, dunque sarebbe stato irrealistico non trattare il tema Covid.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Proprio per questo motivo, nella seconda stagione le puntate parleranno dell'emergenza sanitaria e della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. In particolare, verrà fatto vedere il funzionamento degli ospedali a fronte dell'emergenza Covid.

Ovviamente il tutto si intreccerà con le complicate vite dei protagonisti. Alla fine della prima stagione, c'erano dubbi sulla presenza di Sardoni in Doc 2, alla luce di quanto successo.

Il ritorno di Marco Sardoni, primario senza scrupoli

Raffaele Esposito, l'attore che interpreta l'ambiguo primario, ci sarà. In un' intervista precedente, Esposito ha manifestato il suo entusiasmo per l'inizio delle riprese, certo che gli autori faranno di tutto per rendere il suo rientro non banale. Al momento Sardoni è in prigione e dunque occorrerà un escamotage per far tornare il primario in pista.

C'è grande attesa per il ritorno di Doc - Nelle tue mani 2, uno dei migliori prodotti televisivi Rai degli ultimi tempi. Le riprese, come annunciato da Sara Lazzaro, inizieranno a maggio e quindi le nuove puntate dovrebbero essere pronte per la fine del 2021.