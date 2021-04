Il noto attore turco Can Yaman continua a essere il protagonista indiscusso al centro del Gossip del momento. Oltre a essere amato per via del suo ruolo di Can Divit nella soap opera "DayDreamer - Le ali del sogno", l'attore è molto seguito soprattutto per la sua relazione amorosa con la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta. Negli ultimi tempi, la coppia è stata vittima di molte critiche da parte di chi, per un motivo o per l'altro, non crede che il rapporto tra Can e Diletta sia reale. Nelle ultime ore Maurizio Sorge ha rivelato alcune indiscrezioni sulla coppia e ha spiegato il motivo del loro ipotetico allontanamento: "Can è gelosissimo", ha dichiarato il paparazzo.

Can Yaman cancella il profilo Instagram

Nella serata del 14 aprile scorso, l'account ufficiale Instagram di Can Yaman è sparito all'improvviso e non c'è voluto molto prima che i fan se ne accorgessero. Le tante diffamazioni contro l'attore turco e la sua fidanzata potrebbero essere stata la causa principale del gesto di Can, ma non si hanno ancora notizie ufficiali. Inoltre, nelle ultime ore molti dei fan hanno ipotizzato un allontanamento tra Can e Diletta, a causa degli indizi trovati sui social. A rispondere ad alcune delle domande dei fan ci ha pensato il famoso paparazzo Maurizio Sorge, attraverso il suo blog "Sorge Veritas". Secondo il fotografo "la coppia più chiacchierata del momento" starebbe attraversando una crisi sentimentale.

Prima crisi di coppia tra Can e Diletta, secondo Maurizio Sorge

Secondo il noto paparazzo Maurizio Sorge, Can Yaman e Diletta Leotta, dopo una prima fase assai passionale della loro storia d'amore, starebbero vivendo la loro prima "crisi di coppia". Secondo Sorge la crisi sentimentale fra l'attore turco e la conduttrice sportiva, sarebbe stata scatenata da un litigio, causato dalla gelosia di lui.

A tal proposito il paparazzo ha dichiarato: "Can è gelosissimo della sua amata e ha una cultura diversa da quella che vive Diletta" e ha aggiunto: "È possessivo e passionale". Sempre secondo il fotografo, la cultura dell'attore turco non si concilierebbe molto bene con la carriera da Giornalista di Diletta Leotta.

Sorge: 'L'amore non è bello se non è litigarello'

Maurizio Sorge ha ipotizzato che se davvero Diletta Leotta avesse tolto l'anello regalatole da Can, come hanno sostenuto molti dei fan e non, allora la litigata tra lei e il suo amato avrebbe, sicuramente, radici ben più profonde. Inoltre Sorge ha spiegato che, qualora fosse vera, la vicenda dell'anello potrebbe aver spinto Can a cancellarsi da Instagram e a tal proposito ha dichiarato: "L'amore non è bello se non è litigarello, ma la gelosia non porta tanto lontano".