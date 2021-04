Domenica 18 aprile è andato in onda su Canale 5 Domenica Live condotto da Barbara D'Urso. Tra gli ospiti c'è stato anche il modello ed ex naufrago Akash Kumar, concorrente molto discusso di questa edizione de l’Isola dei famosi. Si è parlato anche della sua dislessia e degli attacchi di panico.

Le dichiarazioni di Akash

Il giovane si è affacciato al mondo della moda in giovanissima età grazie alla madre, ex modella di origini brasiliane. Dopo essersi fatto conoscere al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a l'Isola, il modello ha sollevato un bel polverone per quanto riguarda il vero colore dei suoi occhi.

A tal proposito, è subito intervenuto nello studio di Barbara D'Urso: "Hanno detto che sono andato in Marocco a fare l'intervento, vedi per caso un visto per quel paese?", ha chiesto alla padrona di casa, porgendole il suo passaporto. Sul led è poi apparsa una foto di Akash in cui lo si vede con gli occhi decisamente più scuri: "L'occhio è stato modificato, se si fa zoom si nota che il colore è digitale. I miei occhi sono chiari, nel mondo c'è tanta invidia", ha poi dichiarato.

In seguito a una fotografia da lui stesso pubblicata, in cui apparirebbe da bambino in braccio a quella che ha identificato come sua zia, Akash era stato al centro delle polemiche per essersi appropriato dello scatto di un bambino indiano che però non era lui: "Sono io nella foto, sono in braccio a mia zia.

È solo invidia, quando uno si impegna, viene attaccato". A fronte di questa frase è poi avvenuto uno scontro con il fotografo Alex Belli, in collegamento da casa: "Lo so che gli occhi sono i tuoi, non ho mai detto il contrario. Ti ho detto di scherzarci sopra, ironizza, non prendere tutto sul serio", ha commentato Belli. Diretta la risposta di Akash: "Sono bello, fatevene una ragione!".

Le confessioni sulla depressione e la dislessia

Dopo la quarantena imposta in seguito all'eliminazione da l'Isola, il modello aveva dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico e depressione e di essere dislessico. "Ho perso tantissimi chili. Mi ero lasciato con la mia fidanzata ma ho sofferto in silenzio. L'Isola mi ha aiutato, gli attacchi di panico sono improvvisi", ha spiegato Akash.

Successivamente ha fatto una confessione per quanto riguarda la depressione di cui ha sofferto: "Mesi fa ho preso tre antidepressivi e ho dormito per quattro giorni, non sapevo nemmeno dove fossi. Ora sto meglio". Riguardo alla dislessia ha invece ammesso di dover lavorare sulla scrittura e sulle difficoltà che ha nel parlare. Ha poi concluso dicendo di aver abbandonato l'Isola per le troppe strategie: "Con me non funziona. Troppa pressione da quando sono uscito. Quando ho detto li ho asfaltati, intendevo una sola persona di cui non faccio il nome". D'Urso ha poi congedato Akash dicendo che lo aspetta nella prossima diretta di Domenica Live per fare ulteriore chiarezza sui suoi occhi.