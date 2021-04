Sossio Aruta e Giorgio Manetti, due tra i volti più noti di Uomini e donne, saranno nel cast del film "Uno strano weekend al mare" in uscita il prossimo natale. Per i due ex cavalieri del Trono Over una nuova esperienza che li porterà a recitare nel film di Marco Frosini e Alessandro Ingrà, le cui riprese sono iniziate da pochissimi giorni in Toscana.

Debutto al cinema per gli ex di U&D Sossio e Giorgio Manetti

I due ex cavalieri di Uomini e donne, Sossio Aruta e Giorgio Manetti, reciteranno insieme nel nuovo film diretto da Marco Frosini e Alessandro Ingrà, la cui uscita è prevista per la fine del 2021.

il titolo della pellicola è "Uno strano weekend al mare" e le riprese, appena iniziate, sono ambientate in Toscana, in particolare nella zona di Firenze, di Scandicci e in provincia di Livorno. Stando alle indiscrezioni, le riprese dovrebbero proseguire per tutto il mese di aprile nella zona di Firenze, per poi spostarsi a Vada nei primi giorni di maggio. La produzione tecnica è affidata alla Ecoframes Film&TV di Firenze.

Aruta e Manetti nel cast di 'Uno Stefano weekend al mare'

I due ex cavalieri sono noti al grande pubblico proprio per la loro partecipazione a Uomini e donne. Giorgio Manetti in particolare, è conosciuto per la sua relazione ormai conclusa con Gemma Galgani, mentre Sossio per quella con Ursula Bennardo, tuttora in essere ed in attesa di essere coronata dai fiori d'arancio.

Per i due si prospetta dunque un debutto cinematografico proprio nel prossimo periodo natalizio. Stando ai rumor, "Uno strano weekend al mare" è una commedia con risvolti thriller, ricca di suspense ma anche di contenuti d'amore. Oltre a Sossio e Giorgio Manetti, nel cast figurano anche Alessandro Paci, Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Sefora De Giorgi, Rebecca Goetke, Massimo Salvadori e Massimo Di Stefano.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sossio e Giorgio Manetti scartati dall'Isola dei famosi

Sossio Aruta e Giorgio Manetti dunque, saranno impegnati per tutto il mese di aprile sul set del nuovo film di Marco Frosini. Per loro negli ultimi mesi, si vociferava una possibile partecipazione all'Isola dei famosi ma così non è stato. In particolare, Sossio pare sia stato scartato dalla produzione del reality di Canale 5 per la sua precedente partecipazione al Grande fratello.

In una intervista rilasciata al settimanale Mio, il compagno di Ursula Bennardo aveva infatti confessato che l'Isola dei famosi è un suo sogno da sempre. Ci riproverà nella prossima edizione? Anche Giorgio Manetti si era candidato per l'Isola 2021 ma, evidentemente, anche per lui qualcosa è andato storto. Ora non resta che attendere l'uscita del film "Uno strano weekend al mare" per scoprire quale ruolo rivestiranno i due ex protagonisti di Uomini e donne.