Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Con le nuove puntate, che verranno trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 maggio, inizierà una nuova settimana all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che Rocco sarà mortificato e non sopporterà l'idea che Maria possa soffrire a causa sua. Il giovane magazziniere chiederà alla signorina Cipriani di aiutarlo e riconquistare la sua compaesana. Intanto Maria, deciderà di parlare con Irene circa il brutto gesto ricevuto dalla persona che reputava essere la sua amica.

Vittorio e Marta ai ferri corti

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dal 3 al 7 maggio 2021, Marta non sarà al corrente che il consorte ha visto il bacio tra lei e l'amante Romagnoli. Per questo motivo la giovane fotografa non riuscirà a giustificare lo strano atteggiamento di Vittorio, che sarà alquanto arrabbiato e deciderà di lasciare la moglie. Nonostante ciò il direttore del grande magazzino, sentirà la necessità di confrontarsi con qualcuno e si recherà da Armando. Il capo magazziniere lo spronerà a perdonare Marta e dare così una seconda possibilità al suo matrimonio. Nel frattempo Maria sarà a conoscenza del bacio tra Irene e Rocco. La giovane sarta sarà molto delusa da quanto accaduto e cercherà in tutti i modi di ottenere la sua rivincita: inizierà innanzitutto a non rivolgere la parola alla signorina Cipriani.

Pochi giorni dopo però Puglisi deciderà di affrontare la Venere bionda e nel frattempo Rocco chiederà a Irene un consiglio su come riconquistare Maria. A villa Bergamini intanto, Gabriella e Cosimo sembreranno essersi riavvicinati. Dopo il litigio avuto, la stilista perdonerà la scenata di gelosia del consorte.

Marcello vuole lasciare la città

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, rivelano nel dettaglio che per Marcello le cose non si metteranno benissimo. La contessina Brancia scoprirà dall'avvocato che, molto presto, il barman verrà arrestato. Il giovane Barbieri si confronterà con Armando circa la sua drastica decisione: lasciare Milano per sfuggire alla giustizia.

Nonostante il delicato momento, Marcello e Ludovica continueranno a rimanere vicini e sostenersi a vicenda. Dopo il confronto con Ferraris, Vittorio accetterà di collaborare con Romagnoli e Marta, per il bene del Paradiso. Alla luce di questa scelta, i coniugi Conti ritroveranno una certa sintonia, a livello lavorativo, che li farà magicamente riavvicinare. I coniugi Bergamini invece non riusciranno a trovare un equilibro per stare insieme. La vendetta per Umberto Guarnieri, continuerà a ossessionare il giovane imprenditore. Il giovane Amato invece farà di tutto per ottenere il perdono di Maria: verrà anche aiutato dalle ragazze a organizzarle una cena romantica, ma tutto andrà in fumo.