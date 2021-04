La ballerina Martina Miliddi è stata eliminata la scorsa settimana dal talent show "Amici" di Maria De Filippi.

Silvia Toffanin, conduttrice del programma 'Verissimo', ha voluto intervistarla nella puntata di sabato 24 aprile su svariati argomenti, tra cui anche il rapporto di Martina con sua madre e la perdita di suo padre da quanto era bambina.

Martina, nella scuola di Amici, si era già confidata sull'argomento con Lorella Cuccarini, dicendole che la prima persona che aveva chiamato per darle la notizia dell'ingresso nella scuola era stata la sua maestra di danza.

Le parole della ballerina a Verissimo sulla sua mamma e sulla perdita del papà

Martina ha rivelato a Silvia Toffanin a "Verissimo" che lei ancora oggi balla in onore di suo padre in quanto è il suo unico modo di ricordarlo: suo padre ha sempre creduto in lei ed era fiero di questa sua passione per la danza. "Mio padre è morto quando io avevo dieci anni. Se n’è andato via in un incidente", ha spiegato Miliddi.

Invece il rapporto con la mamma è "in silenzio" e lei ha sempre preferito non dire nulla sull'argomento. "Nella mia vita la mia mamma non è stata lei - ha confessato Martina a Silvia Toffanin - ma la mia madrina e maestra di danza, devo tanto lei, ha fatto da mamma e da padre".

Quando la conduttrice le ha chiesto se il rapporto con la madre sia recuperabile, la ballerina ha risposto: "Ad oggi non vorrei che mia madre facesse parte della mia vita, perché sono successe tante cose che mi hanno portato a questa riflessione sulla mia vita".

Secondo quanto riferito da Martina, sua mamma non ha mai sostenuto questa sua passione per il ballo, ma lei si sente di essere una ballerina e non saprebbe vedersi in altre vesti.

Il racconto di Martina all'interno della scuola a Lorella Cuccarini

Martina Miliddi - già dentro la scuola di "Amici", aveva spiegato a Lorella Cuccarini che la sua maestra di danza è anche la sua madrina e ha rivestito il ruolo di mamma, sorella e migliore amica.

"Lei è la mia famiglia - aveva affermato Martina - lei mi ha creato non solo a livello artistico ma anche a livello umano, mi ha insegnato dei valori importantissimi che io non avevo".

La ballerina si era poi confidata con Lorella su un tema molto importante: la morte di suo padre quando aveva 10 anni, per un incidente che ha cambiato radicalmente la sua vita.

"Io non vado d'accordissimo con mia madre - aveva proseguito - non ho questa confidenza da raccontarle le mie cose, lei non sa neanche che io sono qua. Non ne soffro di questo, in quanto io ho una mamma ma non è lei". La maestra Cuccarini era rimasta molto colpita da questa storia, anche quando la giovane ballerina ha raccontato che lei non ha amiche in quanto trascorre da anni tutte le sue giornate in sala da sola a ballare.