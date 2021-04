Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle signore 5 e le anticipazioni sul finale di serie rivelano che ci saranno un bel po' di risvolti clamorosi. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Umberto e Adelaide. I due, infatti, nascondono un segreto che fino a questo momento non hanno avuto il coraggio di confessare e che potrebbe metterli seriamente nei guai. Tutto avrà a che fare con il caso di Achille Ravasi, l'ormai ex marito della contessa, di cui si sono perse le tracce dopo il viaggio di nozze.

E a scatenare la bufera sarà il giovane Cosimo Bergamini.

Umberto e Adelaide complici sul caso Achille: anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che Cosimo dopo aver scoperto che Umberto nasconde degli scheletri nell'armadio, deciderà di impegnarsi con tutto se stesso per smascherarlo e per portare alle luce le sue malefatte.

Il giovane Bergamini, quindi, deciderà di ingaggiare un investigatore privato che avrà il compito di indagare nel passato del Commendatore e in questo modo arriverà a fare chiarezza anche sul caso di Achille.

Per Cosimo, infatti, non ci sono dubbi sul fatto che Umberto sia il responsabile della morte di Ravasi e per questo motivo vuole entrare in possesso delle prove schiaccianti che lo incastrino definitivamente.

La coppia Umberto-Adelaide nasconde un segreto

Un vero e proprio piano diabolico che Cosimo porterà avanti con tutto se stesso e che finirà per creare caos non solo nella vita di Umberto ma anche in quella della contessa.

Il motivo? Le trame sul finale de Il Paradiso delle Signore rivelano che, effettivamente, Adelaide e Umberto nascondono un segreto legato al caso Achille.

Qualcosa di ignoto che i due hanno celato fino a questo momento e che potrebbe metterli seriamente nei guai. Possibile che i due siano davvero complici della morte di Achille? Un'ipotesi che non va scartata.

Si pensa già alla prossima stagione de Il Paradiso delle signore

Di sicuro, il fantasma di Achille tornerà a farsi prepotente nel corso degli episodi conclusivi di questa quinta stagione della soap opera che chiuderà i battenti a fine maggio.

Cosimo, infatti, riuscirà a entrare in possesso di nuovo materiale scottante che potrebbe ribaltare tutta la situazione e mettere seriamente nei guai il commendatore e Adelaide.

In attesa di assistere alle puntate conclusive de Il Paradiso in tv, fervono già i preparativi per la prossima stagione. Gli sceneggiatori della soap opera, infatti, sono al lavoro per mettere a punto le trame della sesta serie, le cui riprese partiranno questa estate ma per vederla in onda bisognerà attendere il mese di settembre.