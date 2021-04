Negli ultimi giorni è stato ufficializzato il disco di platino del cantante Sangiovanni con il suo singolo amatissimo "Lady". Il concorrente ha scritto la canzone proprio mentre era nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dedicandolo alla sua attuale fidanzata Giulia Stabile. La canzone ha avuto un successo immediato e ha ottenuto prima il disco d'oro (che certifica oltre 35mila copie vendute) e poi il disco di platino (il quale certifica oltre 50mila copie vendute). La conduttrice Maria De Filippi ha comunicato la notizia a Sangiovanni facendogli uno scherzo.

Infatti Maria ha fatto credere al cantante che dovesse guardare un filmato inerente a degli episodi negativi di cui lui stesso era protagonista. Sullo schermo però è apparso un disco di platino sulla copertina del singolo "Lady".

L'aperitivo e i festeggiamenti

Appena saputa la notizia del disco di platino per Sangiovanni, tutti i concorrenti hanno gioito per lui e con la complicità della conduttrice è stato organizzato un aperitivo. In particolare il cantante ha deciso di offrire un aperitivo e una torta per festeggiare con i suoi amici. Dunque i concorrenti del talent show di Maria De Filippi si sono vestiti elegantemente e hanno preparato tutto per la festa. Durante i festeggiamenti tutti i ragazzi si sono scatenati ballando e cantando anche i singoli degli altri concorrenti. In particolare ad essere molto contenta della festa, è stata la ballerina supportata dalla maestra Veronica Peparini, Giulia Stabile.

La felicità di Giulia e Sangiovanni per il disco di platino

Giulia e Sangiovanni sono fidanzati da diversi mesi anche se hanno avuto un piccolo momento di crisi. In particolare il cantante temeva che questo rapporto potesse influire negativamente sul suo percorso musicale nella scuola. Successivamente, però, Sangiovanni ha cambiato idea in quanto non riusciva a stare distante dalla ballerina e i due sono tornati insieme più uniti di prima.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In particolare, durante il festeggiamento, i due sono rimasti per un pò di tempo da soli e hanno lanciato un palloncino in aria insieme, col il numero uno, simbolo del primo disco di platino per Sangiovanni. Poi il cantante ha ricordato a Giulia che questa non è la prima festa che festeggiano insieme, infatti la stessa ballerina gli aveva organizzato una festa di compleanno per i suoi diciotto anni.

"L'altra festa era più bella", ha dichiarato Giulia ironicamente. Infine i due, dopo i festeggiamenti, sono rimasti abbracciati fuori dalla casetta e si sono scambiati diversi baci. Insomma i fan della coppia saranno stati contenti di vederli sempre più innamorati e affiatati.