Nella puntata di DayDreamer in onda lunedì 3 maggio su Canale 5, Sanem raggiungerà Can nel rifugio per provare a fargli tornare la memoria con il suo profumo, ma la ragazza incapperà in una spiacevole sorpresa. Intanto in agenzia ci sarà un incontro con il signor Asim, che sarà molto indispettito per la mancata presenza alla riunione di Can e Sanem.

Sanem raggiunge Can nel rifugio

Dopo che il padre gli ha fatto nuovamente ottenere il suo rifugio, Can deciderà d'isolarsi un po' da tutti, anche per avere l'occasione di leggere in santa pace il romanzo della giovane Aydin.

Il ragazzo, però, non potrà immaginare che di lì a breve riceverà una visita inaspettata. Infatti Sanem giungerà nel rifugio inondata dal suo profumo, il suo obiettivo sarà proprio far tornare la memoria a Can utilizzando l'essenza da lei creata.

Il fotografo rimarrà un po' spiazzato quando la vedrà arrivare, perché lui ricorda di non aver portato nessuno in quel luogo, nemmeno Polen, ma rimarrà deluso da Sanem quando gli racconterà di essere stata lei a far scoprire il rifugio alla sua ex e non solo: grazie a lei conoscono quel posto anche Emre e Leyla. Can non nasconderà la sua amarezza: se lei era al corrente del fatto che quello per lui è un posto speciale, perché ha deciso di portarci tutti?

Sanem scopre che Can è raffreddato

A ogni modo la delusione passerà, ma Sanem farà una scoperta che potrebbe mandare a monte il suo piano: Can è raffreddato e con lei vie nasali ostruite non può riuscire a sentire gli odori. Così, mentre il fotografo andrà a cercare della legna da ardere per cuocere la carne, lei si adopererà per trovare una soluzione che possa aiutarlo a liberare il naso.

La ragazza si addentrerà in mezzo al bosco dove troverà delle margherite e con le quali deciderà di fare un infuso che possa far passare il raffreddore a Can.

La Fikri Harika e l'incontro disastroso con il signor Asim

Alla Fikri Harika, invece, saranno immersi di problemi. Nel contempo, infatti, il team dovrà incontrare il signor Asim (capo della Woman Art Kozmetic) in merito alla campagna pubblicitaria delle creme di Sanem.

L'incontro non inizierà nel migliore dei modi, in quanto il capo dell'azienda sarà infastidito dal fatto che Can e Sanem non siano presenti all'incontro e per tale motivo l'agenzia sarà sull'orlo di perdere il lavoro.

Per riuscire a trattenerlo dovranno trovare una scusa molto convincente, per questo motivo Leyla mentirà al signor Asim, dicendogli che Can e Sanem in realtà si trovano in aeroporto per trovare un accordo con Arthur Capello, regista di fama internazionale che potrebbe prestarsi a lavorare allo spot pubblicitario delle creme della giovane Aydin. Arthur Capello, ovviamente, nemmeno esiste, ma la scusa di Leyla reggerà fino a far "capitolare" il signor Asim?