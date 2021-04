Inizia una nuova settimana con le anticipazioni Il Paradiso delle signore delle puntate in onda su Rai 1 dal 26 al 30 aprile 2021 in prima visione assoluta. Intrighi e un'inaspettata svolta amorosa terranno con il fiato sospeso i telespettatori. Occhi puntati anche su Marcello che verrà invitato a costituirsi spontaneamente e a una confessione che cambierà per sempre le dinamiche a casa Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate 26-30 aprile 2021

Gabriella è al settimo cielo dopo aver ricevuto la notizia che la Camera Nazionale della Moda le ha riconosciuto un premio molto importante.

Cosimo non è così pronto a esprimerle la sua stima, impegnato a raccogliere altre prove per incastrare Umberto. Sarà il preludio di una crisi matrimoniale?

A proposito di matrimoni in crisi, Vittorio e Marta non riescono a trovare un modo per spiegarsi e tornare all'armonia di un tempo. Dante ne approfitta e si reca da Adelaide, alla quale chiede esplicitamente di non intromettersi mai più nel legame con la nipote. E' deciso ad averla tutta per sé. Per sorprendere Marta, Dante le fa recapitare uno strano regalo a Villa Guarnieri.

Dante insinua dubbi in Marta, Beatrice ripensa a Vittorio

Continuando con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore, vedremo Marta sempre più in crisi con Vittorio.

A farla vacillare sarà anche Dante, che farà in modo di insinuarle dei dubbi sul conto del marito. Intanto Beatrice, davanti all'affinità di Vittorio con Serena e Pietro, cambia idea: è lui l'uomo che vuole al suo fianco.

Rocco ha una brutta sorpresa. Al grande magazzino arriva Alfredo, un meccanico davvero affascinante, che non sembra essere interessato solo alla riparazione delle biciclette.

La bellezza di Maria lo stende e non perde un attimo per corteggiarla.

Giuseppe confessa tutto ad Agnese

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 26 al 30 aprile 2021 su Rai 1 il signor Amato finirà per confessare la sua truffa ai danni del grande magazzino ad Agnese, che gli prometterà di non parlare.

In cambio del suo silenzio però, lui dovrà andare da Don Saverio.

Giuseppe è grato alla moglie e, dopo aver parlato con Salvatore e avergli detto di non avere i soldi per ripagare il suo debito, decide di recuperare i soldi lavorando la notte in Caffetteria. Nel frattempo, Marcello viene a sapere dal comandante dei Carabinieri che dovrà costituirsi per la complicità con Castrese.

Vittorio sorprende Marta e Dante insieme, Il Paradiso delle signore anticipazioni 26-30 aprile

Svolta nelle nuove puntate settimanali per la bella Guarnieri e Romagnoli, che non smette di corteggiarla. A Villa Guarnieri arriva un altro misterioso regalo che non lascia indifferente Marta. Vittorio la ama, vorrebbe tornare con lei ma sembra non sia possibile.

Gabriella si reca alla cerimonia di premiazione con Cosimo e incontra Salvatore. Tra i due c'è un avvicinamento inaspettato che fa andare su tutte le furie Bergamini.

Infine Vittorio si decide a parlare con Marta una volta per tutte ma non fa i conti con i dubbi della moglie e con l'ostinazione di Romagnoli: Conti li sorprende stretti in un abbraccio che non lascia spazio ad altre interpretazioni.