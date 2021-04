Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno alle ore 14:10. In base alla trame della prossima settimana, Felipe riprenderà conoscenza e tornerà a casa. Inoltre Camino e Maite avranno modo di chiarire tutti i loro problemi e si daranno un appassionato bacio, mentre Bellita starà sempre più male e dopo una ennesima lite con il marito sverrà.

Felipe si risveglia

Nelle puntate di Una Vita dal 19 al 24 aprile, Josè dirà alla famiglia con gioia che sosterrà un importante provino. Cinta sarà felicissima, mentre Bellita si mostrerà molto insofferente.

Ursula provocherà Genoveva e quest'ultima si augurerà la sua morte. Intanto il commissario Mendez porterà avanti le sue indagini e chiederà a Marcia notizie in merito alla lite tra Santiago e Felipe. In tutto questo in ospedale l'avvocato riprenderà conoscenza, anche se resterà sotto osservazione.

Nel frattempo Margarita proseguirà a raccontare a Bellita di una relazione segreta del marito e Arantxa, inviata dalla padrona, noterà l'uomo abbracciare Esther. Meite invece parlerà a Felicia della predisposizione di Camino per Belle Arti, ma la donna non sarà d'accordo. Inoltre Santiago chiederà a Marcia di dargli un alibi per l'ora in cui è stato investito Felipe e poco tempo dopo arriverà Mendez a prelevarlo.

Santiago viene arrestato

Secondo le anticipazioni televisive fino al 24 aprile, Jacinto acquisterà un biglietto della lotteria e Marcelina avrà la pretesa che la vincita venga divisa per tre, ma Casilda non sarà d'accordo.

Intanto Camino avrà modo di chiarirsi con la madre e la ragazza le dirà di starà bene, ma Felicia presserà Maite per avere dei chiarimenti. Emilio si deciderà a chiedere la mano di Cinta. Josè Miguel sarà entusiasta, mentre Bellita si mostrerà ferita dai comportamenti del marito.

Nel frattempo Santiago verrà dichiarato in stato di fermo e Marcia interverrà fornendogli un finto alibi.

Genoveva scoprirà da Mendez che una suora si è presentata in carcere da Andrade e capirà subito che la persona in questione è Ursula. La Salmeron convocherà la Dicenta e le offrirà una grande somma di denaro per andare via dalla città e non lasciare tracce.

Bellita ha un malore

In base agli spoiler da lunedì 19 a sabato 24 aprile, le liti di Bellita e Josè aumenteranno.

Genoveva penserà al coinvolgimento di Ursula nell'incidente occorso a Felipe, mentre Maite sarà stanca di discutere con Felicia e lascerà la città. In tutto questo Marcia andrà in carcere per vedere Santiago, ma si incrocierà con Andrade, che la minaccerà. Ramon invece non mancherà di dire alla Sampaio come la sua testimonianza sia importante per incastrare il losco personaggio.

Nel frattempo l'avvocato farà il suo ritorno a casa. Marcia andrà da lui e saranno sul punto di baciarsi, ma Genoveva caccerà via la donna. Inoltre la Del Campo si infurierà per una richiesta di lavoro giunta al marito e sverrà per terra. Infine Camino e Maite avranno modo di chiarirsi e si baceranno, mentre Jacinto scoprirà in soffitta Arantxa e Cesareo mentre saranno intenti a baciarsi.