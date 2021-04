Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, attualmente, occupa la fascia pomeridiana di Rai 1 e va in onda dal lunedì al venerdì. Giunta alla sua quinta stagione, non smette di tenere con il fiato sospeso gli spettatori.

Nell'episodio del 14 aprile, molte dinamiche si evolveranno e i sentimenti avranno la meglio su tutto il resto. In particolare, Adelaide chiederà a Ludovica di aiutarla con i preparativi dell'evento proposto da Dante, ma escluderà Fiorenza. Vittorio e Marta manterranno le distanze, mentre Dora vorrà sapere qualcosa in più sul conto di Nino.

Giuseppe, inoltre, per allontanare i sospetti da lui, darà tutta la colpa a Irene.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 14 aprile: Adelaide escluderà Fiorenza dai preparativi

Nella puntata del 14 aprile, la Contessa Adelaide comincerà a lavorare sull'evento proposto da Dante. Dovrà occuparsi dell'organizzazione e fare in modo che tutto vada per il verso giusto. Infatti, sarà fondamentale non rovinare una simile opportunità. Capirà di non poter fare tutto da sole e si metterà in contatto con Ludovica per chiederle di aiutarla con i preparativi. Deciderà, però, di non dire niente a Fiorenza: i contrasti tra le due sono più forti che mai!

Nel frattempo, Vittorio e Marta saranno totalmente presi dalle problematiche coniugali.

Entrambi soffriranno enormemente per le rispettive bugie dette in passato, ma preferiranno rimanere lontani l'uno dall'altra, almeno per il momento.

Spoiler del 14 aprile de Il Paradiso delle signore: le Veneri indagheranno su Nino

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Dora si sentirà sempre più attratta da Nino.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ella vorrebbe trascorrere altro tempo con lui, ma ci saranno diverse cose nel suo comportamento che non gli appariranno chiare. Le Veneri, desiderose di aiutare l'amica a trovare una stabilità sentimentale, interverranno e inizieranno a svolgere delle indagini.

Nel giro di poco tempo riusciranno a trovare diverse informazioni, ma ciò che scopriranno cambierà totalmente le carte in tavola.

Nino infatti, non è già impegnato in una relazione romantica come avevano precedentemente sospettato, ma è un seminarista.

Giuseppe darà la colpa a Irene

Nell'episodio del 14 aprile de Il Paradiso delle signore, Giuseppe Amato dovrà trovare un modo per allontanare tutti i sospetti da lui. Le sue azioni, infatti, senza un piano adeguato, rischieranno di uscire allo scoperto. Coglierà la palla al balzo e ne approfitterà per far ricadere la colpa su Irene.

Dirà ad Armando di aver scoperto che Irene è alla ricerca di un vestito presente nel Paradiso per fare bella figura a un evento serale. Queste parole metteranno la pulce nell'orecchio ad Armando, che sarà intenzionato a chiarire la vicenda della presunta contraffazione degli abiti.