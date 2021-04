Il Paradiso delle Signore 5 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana per la puntata di martedì 4 maggio raccontano che Marcello (Pietro Masotti) sarà timoroso verso il suo prossimo futuro, mentre Rocco (Giancarlo Commare) sarà più che mai intenzionato a riconquistare Maria (Chiara Russo). Marta (Gloria Radulescu), invece, parlerà con Dante (Luca Bastianello) del filmato che la Sterling vorrà realizzare per far conoscere il Paradiso oltreoceano, nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) confiderà ad Armando (Pietro Genuardi) le sue paturnie amorose.

Rocco chiederà a Irene di aiutarlo a riconquistare Maria

Gli spoiler della fiction daily per la puntata di martedì 4 maggio svelano che Marcello nutrirà qualche timore verso il prossimo futuro ma, nonostante ciò, eviterà di confessarlo alla sua amata Ludovica Brancia Di Montalto.

Da quando Sergio Castrese ha puntato il dito sul giovane Barbieri, accusandolo di avergli fatto da spallone in passato, per Marcello vi sono alcune possibilità di andare in galera per tale motivazione. Di Montalto, per far sì che ciò non accada, ha ingaggiato l'avvocato Gianfranco Finzi.

Maria, invece, deciderà di affrontare una volta per tutte Irene. Allo stesso tempo, Rocco chiederà aiuto proprio a Cipriani per avere suggerimenti su come riconquistare la giovane sarta che ha fatto breccia nel suo cuore.

Maria cederà al corteggiamento di Rocco?

Vittorio confesserà le sue paturnie sentimentali ad Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5 di martedì 4 maggio riportano che Marta parlerà con Dante del filmato che Sterling vorrà realizzare per il grande magazzino.

Tale video, difatti, sarebbe un ottimo veicolo di trasmissione per far conoscere al grande pubblico il Paradiso delle signore, così da far apprezzare anche oltreoceano la storia che vi è dietro il magazzino meneghino.

Vittorio, intanto, prenderà l'ardua decisione di rompere con la moglie. Conti, dopo aver provato a ricucire i rapporti con la stessa più volte, ha deciso di rassegnarsi avendo visto Marta tra le braccia di Dante. Un duro colpo per Vittorio che, nel tentativo di dare un taglio alle proprie sofferenze amorose, lo ha fatto optare per voltare pagina.

Malgrado la sua scelta di troncare i rapporti con Marta, però, Vittorio avvertirà la necessità di confidare le sue paturnie sentimentali al capo magazzino Armando. Ferraris, nel tentativo di tirare su il morale al giovane Conti, avrà un'ottima idea per distrarre il pubblicitario.

Riuscirà Vittorio a dimenticare Marta?