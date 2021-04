Il Paradiso delle Signore regalerà nuove emozioni ai telespettatori, i quali nella puntata di lunedì 26 aprile assisteranno alle prime incomprensioni tra Gabriella e Cosimo. La stilista vincerà un premio prestigioso, ma suo marito non le darà il sostegno che lei si aspettava e questo la farà soffrire. Sarà Salvatore a consolare la sua ex fidanzata che si sentirà trascurata dal marito.

Nel frattempo, Marta si confronterà con suo padre sulla situazione con Vittorio: Umberto la aiuterà a riflettere sull'allontanamento dal marito.

Agnese costringerà Giuseppe a parlare con suo figlio, mentre Irene e Rocco non riusciranno a trovare un punto di incontro.

Infine, Dante si mostrerà molto deciso a conquistare Marta e ne parlerà con Adelaide.

Cosimo sarà accecato dall'odio per Umberto: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì, 26 aprile, raccontano che Gabriella riceverà un prestigioso riconoscimento da parte della Camera Nazionale della Moda. La stilista sarà al settimo cielo e vorrebbe condividere con Cosimo la sua felicità, ma lui sarà moto distratto dall'odio per Umberto. Gabriella vorrebbe suo marito accanto per il giorno della premiazione al Circolo, ma lui, dopo la lettera di Arturo e gli ultimi aggiornamenti di Thomas Gallo, continuerà a covare odio per Guarnieri. Sentendosi trascurata e delusa, Gabriella cercherà conforto in Salvatore che non esiterà a consolare la sua ex fidanzata.

Umberto e Marta parleranno della situazione con Vittorio: spoiler 26 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 26 aprile rivelano che, nella puntata in onda lunedì, Marta non si darà pace per la sua situazione con Vittorio e ne parlerà con Umberto. Il commendatore non potrà fare a meno di ricordare a sua figlia che lui le aveva sconsigliato di partire per gli Stati Uniti e che la distanza fisica tra marito e moglie avrebbe potuto rovinare il magnifico rapporto che c'era.

I due coniugi continueranno a essere un punto di riferimento per Federico e per tutti gli amici, ma la loro riconciliazione sembrerà ancora molto lontana. Dante approfitterà della crisi matrimoniale per conquistare il cuore di Marta: l'uomo sarà deciso a stare con lei, tanto che chiederà ad Adelaide di non intromettersi.

Nel frattempo, per Agnese sarà molto difficile accettare l'ennesima delusione da parte di suo marito e costringerà Giuseppe a parlare con Salvatore.

La signora Amato riterrà giusto che suo figlio sappia che non potrà ottenere i soldi che ha prestato a suo padre.

Infine, per Rocco e Irene sarà un periodo molto singolare, perché i due ragazzi non riusciranno a trovare un punto d'incontro. Dopo mesi di tentativi da parte della signorina Cipriani, finalmente c'è stato un bacio importante con Rocco, eppure per il magazziniere e la commessa sembrerà impossibile riuscire a stare insieme.