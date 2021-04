In queste puntate di Un posto al sole le trame si sono incentrate molto sul mistero legato all'identità di Pietro Abbate, tuttavia presto verrà dato spazio anche ad altre storyline. In particolare verrà approfondita la delicata situazione di Silvia e Michele, con quest'ultimo trovatosi senza lavoro da un giorno all'altro. Saviani inizierà a trascurarsi e lasciarsi andare, rendendo ancor più difficoltosa la sua relazione con la moglie. Non è tutto però perché, parallelamente a questa drammatica vicenda, accadrà qualcosa di inaspettato al Vulcano, dal momento che Silvia incontrerà un misterioso cliente.

Ma cosa succederà esattamente tra i due?

Un posto al sole, spoiler 2021: arriva un nuovo personaggio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà la sua apparizione, nella soap opera partenopea, Giancarlo Todisco. L'uomo dovrebbe essere coinvolto in una storyline assieme a Silvia, ma in che modo? Le anticipazioni, decisamente scarne, si limitano a rivelare che Giancarlo si recherà al Caffé Vulcano. A meno di grandi sorprese, probabile pensare quindi che questo personaggio possa essere il cliente misterioso con cui Silvia avrà modo di interagire nella puntata di giovedì 28 aprile. Trattandosi di un attore, con un curriculum di tutto rispetto, la new entry non dovrebbe limitarsi ad una comparsata, ma questo potrà essere scoperto solo nei prossimi giorni.

Difficile al momento capire se Giancarlo si limiterà a fare una chiacchierata con Silvia o se entrerà, in qualche modo, nella vita della donna.

Un posto al sole, trame 26-30 aprile: Michele si lascia andare

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Michele (Alberto Rossi) inizierà a trascurarsi e ad isolarsi da tutti. L'uomo inizierà a passare le giornate, ciondolando per casa e passando ore dinanzi al computer senza curarsi del suo aspetto.

Silvia cercherà di spronarlo a reagire, convinta che l'uomo, con il suo curriculum, possa trovare facilmente un nuovo impiego. Michele però, oltre che svogliato e privo di stimoli, risulterà anche molto esigente nella ricerca di un nuovo lavoro. Sarà in questo quadro desolante che Silvia incontrerà poi il nuovo cliente al Vulcano.

Nel frattempo, grazie ai saggi consigli del suo amico Guido (Germano Bellavia), Michele si scuoterà dallo stato di torpore, in cui era piombato, e reagirà. Saviani infatti si darà una "sistemata" e chiederà a Silvia di trascorrere qualche giorno assieme ad Indica, ma questo sancirà davvero la fine della loro crisi?

Un posto al sole: arriva Alessandro D’Ambrosi

Alessandro D'Ambrosi che, a breve, darà il volto a Giancarlo Todisco ha recitato per il cinema in diverse pellicole, tra queste: Altromondo, L’ultima Estate e Janara. In tv ha partecipato a molte serie televisive di successo tra cui: I Cesaroni, Un medico in famiglia e Distretto di Polizia. L'artista inoltre è impegnato in teatro e ha lavorato come sceneggiatore, regista oltre che come conduttore in un programma per RaiSat Ragazzi.