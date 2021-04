Secondo le anticipazioni dal 12 al 16 aprile de Il paradiso delle signore presto Marta si rimetterà in viaggio per Milano. Dopo essersi confrontata con il marito, la donna verrà a sapere del bacio con Beatrice e si trasferirà a Villa Guarnieri non riuscendo a perdonarlo. Intanto Cosimo, dopo aver letto la lettera di suo padre, incolperà davanti a tutti i soci del Circolo il commendatore per la morte di Ravasi. Infine, Giuseppe farà ricadere i sospetti della contraffazione degli abiti su Irene, mentre Dora sarà delusa da Nino.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Marta e Vittorio saranno sempre più distanti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 aprile raccontano che Marta partirà subito per Milano e si confronterà con Vittorio sul matrimonio. I due coniugi parleranno apertamente di tutto quello che è accaduto durante la loro lontananza: la figlia di Umberto saprà del rapporto tra suo marito e Beatrice e deciderà di trasferirsi a Villa Guarnieri. Nonostante Marta e Vittorio siano distanti, continueranno a pensarsi reciprocamente con il passare dei giorni. In particolare, il dottor Conti sarebbe pronto a lasciarsi tutto alle spalle, ma sua moglie non riuscirà ancora a perdonare il suo tradimento con Beatrice.

Intanto, Marta e Dante si rivedranno dopo molto tempo in occasione dell'organizzazione di un evento al Circolo proposto dall'uomo e che riguarda gli investigatori stranieri più importanti: l'ospite d'onore sarà Alan Sterling. Adelaide si darà da fare per l'evento e coinvolgerà Ludovica, ma lascerà fuori da tutto Fiorenza. Il ricevimento, inoltre, avrò una svolta inaspettata: Cosimo interromperà tutto, accusando Umberto davanti a tutti per la morte di Achille Ravasi.

Giuseppe incolperà Irene per liberarsi dei sospetti su di lui

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 16 aprile rivelano che Dora si avvicinerà a Nino grazie alle sue colleghe che organizzeranno un incontro al cinema. Tuttavia, il giovane deluderà la commessa scappando all'improvviso e destando la curiosità delle amiche che si informeranno sul suo conto.

Le Veneri, presto scopriranno che Nino è un seminarista e cercheranno di allontanare Dora da lui, ma per la ragazza non sarà facile dimenticarlo. Nel frattempo, al Paradiso ricompariranno gli abiti che erano spariti per mano di Giuseppe, ma presenteranno dei difetti che prima non avevano e il personale inizierà ad avere dei sospetti. Il signor Amato, impaurito che qualcuno possa scoprirlo, cercherà di dirottare i dubbi su Irene e di incolparla approfittando di un abito che la ragazza nasconderà per una serata evento. Giuseppe farà credere ad Armando che la commessa possa essere la colpevole delle contraffazioni. Rocco cercherà di consolare la sua amica e in questa occasione accadrà qualcosa di inaspettato.