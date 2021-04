Una settimana ricca di avvenimenti al Paradiso delle signore è pronta a sorprendere i telespettatori che dal 26 al 30 aprile assisteranno alla prima importante crisi tra Gabriella e Cosimo. Secondo le anticipazioni, la stilista si sentirà trascurata da suo marito e cercherà il sostegno di Salvatore, ma Bergamini farà una scenata di gelosia in pubblico a Gabriella, compromettendo il loro rapporto. Non andrà meglio per Vittorio e Marta che saranno ancora molto distanti e Dante approfitterà della situazione per avvicinarsi alla donna di cui è innamorato.

Nel frattempo, Agnese si sentirà sempre più vicina ad Armando dopo l'ultima delusione di Giuseppe, mentre quest'ultimo si impegnerà a lavorare in pasticceria per rimediare ai suoi errori. Infine, Maria e Rocco potrebbero riavvicinarsi, ma la ragazza scoprirà il bacio con Irene e sarà molto delusa da entrambi i suoi amici.

Salvatore ascolta lo sfogo di Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 aprile raccontano che Gabriella sarà molto felice perché riceverà un riconoscimento molto importante da parte della Camera Nazionale della Moda. La stilista, tuttavia, vorrebbe Cosimo accanto a sé il giorno della premiazione al Circolo, ma la mancanza di entusiasmo dell'uomo dovuta all'odio per Guarnieri la farà soffrire.

Gabriella troverà conforto in Salvatore, ma la loro confidenza non passerà inosservata agli occhi di Bergamini che quando vedrà il ragazzo al Circolo il giorno della premiazione non riuscirà a tenere a bada la gelosia. Gabriella sarà al centro di una scenata in pubblico e successivamente litigherà in maniera molto accesa con suo marito, tanto che l'armonia del loro rapporto potrebbe essere messa per sempre in discussione.

Tra Marta e Vittorio la distanza continuerà e Dante ne approfitterà per confondere ancora di più le idee alla figlia di Umberto con il suo corteggiamento. Quando il dottor Conti si deciderà a fare il primo passo verso sua moglie, la troverà tra le braccia di Romagnoli restando senza parole.

Giuseppe va a confessarsi da Don Saverio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 30 aprile rivelano che Giuseppe sarà costretto da Agnese a parlare con suo figlio. Quando Salvatore saprà che suo padre non potrà restituirgli il suo debito, sarà nuovamente deluso da lui e pretenderà una spiegazione. Giuseppe, spinto da sua moglie andrà anche a confessarsi con Don Saverio: Giuseppe si mostrerà seriamente intenzionato a rimediare ai suoi errori, tanto che lavorerà di notte in pasticceria per ripagare il debito a Salvatore. Agnese, intanto, si sentirà sempre più vicina ad Armando e tra i due ci sarà un momento di libertà in cui sembreranno ritornati i vecchi tempi. Al Paradiso ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio: il meccanico Alfredo.

Il nuovo arrivato mostrerà subito un forte interesse nei confronti di Maria e Rocco sarà molto geloso di lei. Irene noterà nel comportamento del magazziniere un interesse per la sarta e proverà a far avvicinare i due ragazzi, ma quando Maria scoprirà per caso il bacio che c'è stato tra loro sarà molto delusa da entrambi. Infine, la situazione di Marcello con la giustizia sarà ancora molto difficile e i carabinieri gli suggeriranno di costituirsi. Ludovica gli starà accanto e si rivolgerà a Gianfranco Finzi, un suo amico avvocato che potrebbe aiutare il ragazzo a uscire dai guai.