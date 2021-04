Le anticipazioni di Tempesta d'amore sono ricche di suspense e di colpi di scena. Infatti, nelle puntate della soap creata da Bea Schimdt in onda da sabato 24 a venerdì 30 aprile su Rete 4, Christoph somministrerà alla sua acerrima nemica una sostanza molto pericolosa per spingerla a confessare i crimini commessi, ma anche per instillare in lei dei forti sensi di colpa. Un piano davvero macabro che avrà conseguenze pesanti.

Libera dalla relazione con Steffen, Franzi correrà da Tim e confesserà i sentimenti che non ha mai smesso di provare per lui.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore: i signori Saalfeld fanno un patto con Ariane

Non vedendo altra via d’uscita per salvaguardare l’immagine del Furstenhof, Werner e Christoph firmeranno davanti a un notaio un atto dove promettono di ritirare le deposizioni fatte alla polizia e di eliminare il video che testimonia la notte d'amore tra Ariane e Willy. In cambio, la dark lady della longeva soap tedesca cederà a ognuno di loro il 20% delle quote del lussuoso albergo situato a Bichlheim. Dopo aver scoperto che cosa ha fatto Steffen, Franzi gli dirà che non si fida più di lui e che ha intenzione di interrompere immediatamente il loro rapporto.

Cornelia, nel frattempo, si farà coraggio e confesserà a Robert i sentimenti che nutre per lui.

Il figlio di Linda dirà alla giovane frutticoltrice che tim si è offerto di comprare la sua parte della Spatz, ma non avrà intenzione di dargli questa soddisfazione e la donna non potrà più usufruire il marchio. Christoph, intanto, si presenterà dalla signora Kalenberg e, come da promessa, cancellerà il video incriminante davanti agli occhi della donna.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Christoph vuole distruggere la signora Kalenberg

Joell, nelle nuove puntate italiane di Tempesta d'amore, confesserà a Lucy di non essere più capace di iniziare a scrivere qualcosa di nuovo e le chiederà di dargli una mano. La compagna di Alfons, nel frattempo, si renderà conto che le torte che Rosalie serve ai clienti del Caffè non sono fresche di giornata, ma surgelate.

La ragazza non saprà cosa fare, ma ben presto sfornerà un'idea. Steffen consegnerà a Franzi i documenti e sue chiavi della Spatzl.

Christoph, deciso a distruggere la sua acerrima nemica, chiederà al figlio di Schulz di procurargli un siero della verità e convincerà Tim ad aiutarlo a far funzionare il suo piano, ovvero drogare Ariane. Ignara di tutto, la signora Kalenberg berrà la bevanda drogata e l'albergatore inizierà a interrogarla.

Spoiler sedicesima stagione di Tempesta d'amore: Franzi e Tim si riconciliano

Grazie al siero della verità, Christoph cercherà di spingere la signora Kalenberg a confessare tutti i crimini che ha commesso. La dark lady si spaventerà a morte quando vedrà materializzarsi improvvisamente davanti ai suoi occhi il fantasma di Karl e - dalle sue parole - il padre di Tim inizierà a capire che è stata lei a uccidere il suo ex marito.

Proprio nel momento clou, Selina busserà alla porta e manderà a monte il piano di Christoph.

Visto che Joell ha il blocco dello scrittore, Lucy si offrirà di aiutarlo a scrivere un nuovo romanzo: sarà la sua dattilografa. Grazie al tempestivo intervento di Amelie, l'amore tra Franzi e Tim trionferà. Cornelia, intanto, si trasferirà da Alfons e Hildergard, mentre Christoph spierà tutti i movimenti di Ariane.