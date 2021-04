Grandi colpi di scena accadranno a Il Paradiso delle signore nel corso delle puntate trasmesse dal 19 al 23 aprile sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler della soap opera rivelano che Armando Ferraris e Gloria capiranno che Giuseppe Amato si cela dietro la truffa ai danni del grande magazzino. Irene e Rocco, invece, saranno sempre più vicini.

Il Paradiso delle signore: anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 aprile su Rai 1, svelano che Irene non dirà a Maria di aver dato un bacio a Rocco, mentre Marta avrà un confronto aperto con Beatrice.

Alan Sterling chiederà a Dante di organizzare un incontro di lavoro con Marta e Vittorio, in quanto ha intenzione di fargli un'allettante proposta.

Intanto le accuse di Cosimo rivolte a Umberto finiranno sul giornale, per questo motivo il commendatore deciderà di sfidare Bergamini, che sarà costretto ad ammettere di non avere il suo stesso potere. Maria continuerà a pensare insistentemente a Rocco, che invece sarà ancora preso da Irene. Marta, invece, informerà il marito della proposta di Sterling, ovvero quella di curare la campagna di lancio della nuova collezione del Paradiso. Purtroppo il direttore Conti non se la sentirà di collaborare con sua moglie come in passato, in quanto il supervisore del progetto sarà Dante.

Armando e Gloria scoprono l'autore della truffa al grande magazzino

Nelle puntate dal 19 al 23 aprile de Il Paradiso delle signore, Maria avrà intenzione di approfondire la conoscenza con Rocco, ma quest'ultimo avrà occhi solo per Irene. Armando, invece, inizierà a sospettare che Giuseppe sia l'autore della truffa al grande magazzino.

Intanto Vittorio inviterà Pietro a cena per parlare del suo futuro. Quando Marta li vedrà insieme si sentirà fuori posto, in quanto sa che non potrà mai dare dei figli al marito. Adelaide, invece, si recherà da Gabriella per convincerla a bloccare Cosimo, che invece irromperà a Villa Guarnieri per accusare Umberto della morte di Achille Ravasi.

Irene si rifiuterà di uscire con Rocco, mentre Armando e Gloria scopriranno chi si nasconde dietro la truffa ai danni del grande magazzino, ovvero Giuseppe.

Il matrimonio tra Agnese e Giuseppe inizia a vacillare

Umberto chiederà un favore importate a Dante dopo le minacce ricevute da Cosimo. Beatrice, intanto, avrà un confronto con Vittorio per programmare il futuro di Pietro. In questo frangente lui la ringrazierà per averlo sostenuto in questo delicato momento della sua vita. Marta sarà sempre più divisa tra suo marito e Dante, tanto da affidarsi ai consigli del padre. Agnese, invece, scoprirà che Giuseppe non sarà in grado di saldare il debito contratto con Salvatore e il loro matrimonio potrebbe iniziare a vacillare.

Infine Ludovica avrà intenzione di condividere la gioia del suo successo al Circolo con Marcello. Quest'ultimo, però, verrà a sapere che ci potrebbero essere brutte notizie per coloro che, in passato, sono stati coinvolti nei loschi affari del Mantovano.