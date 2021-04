Si avvicina la messa in onda del gran finale de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni sulle nuove puntate che andranno in onda tra aprile e maggio su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e di novità legati soprattutto alla coppia composta da Marta e Vittorio. I due, infatti, si ritroveranno a dover fare i conti con la loro crisi coniugale dettata anche dalla presenza di Dante Romagnoli, che non avrà alcuna intenzione di rinunciare al suo amore nei confronti della moglie di Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore sul finale: Marta e Vittorio in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore che arrivano da fonti interne della soap rivelano che dopo il suo ritorno a Milano, Marta sarà chiamata ad affrontare in prima persona la crisi coniugale con suo marito.

Per i due coniugi arriverà il momento della resa dei conti finale: Marta e Vittorio si ritroveranno "faccia a faccia", pronti a dirsi tutto. E così Marta ammetterà il suo tradimento con Dante ma al tempo stesso anche Conti si libererà del fardello che porta con se ormai da troppo tempo.

L'uomo, infatti, rivelerà a sua moglie di averla tradita con Beatrice e così le parlerà della notte di passione che ha vissuto con la moglie del defunto fratello.

Un durissimo colpo per Marta che non reagirà per niente bene a questa notizia.

Dante prova a conquistare Marta

Da quel momento, il matrimonio tra Marta e Vittorio entrerà in piena crisi: le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore rivelano che i due decideranno di prendersi un momento di pausa per poter riflettere e capire il da farsi e in particolar modo, la donna deciderà di tornare a casa dai suoi familiari, a Villa Guarnieri.

Ma non è finita qui, perché i colpi di scena non si faranno attendere: stando a quanto apprende Blasting News, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 5, Dante cercherà in tutti i modi di approfittare di questa situazione che si è venuta a creare tra Marta e Vittorio, per cercare di conquistare il cuore della donna.

In particolar modo, Dante diventerà un nuovo socio della contessa Adelaide e i due si ritroveranno a collaborare assieme e ad organizzare dei nuovi "piani diabolici".

Marta divisa tra Dante e Vittorio: trame Il Paradiso delle signore

Tuttavia, il pensiero fisso di Dante continuerà ad essere Marta: gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che il giovane Romagnoli cercherà di "tentare" la nipote della contessa, con la speranza di poter far breccia definitivamente nel suo cuore e in questo strapparla via da Vittorio.

Cosa succederà a questo punto nelle ultime puntate della soap opera di Rai 1? Marta cadrà nella "trappola d'amore" di Dante oppure resterà fedele a Vittorio e insieme decideranno di riprendere in mano le redini del loro matrimonio?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti in programma su Rai 1.