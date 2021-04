In questi ultimi giorni, il caso della scomparsa di Denise Pipitone è tornato alla ribalta in tutti i programmi e telegiornali italiani. Dopo l'appello di Olesya Rostova, che in un programma russo, ha detto che sta cercando la sua mamma naturale, si sono riaccesi di nuovo i riflettori sulla sparizione della bambina di Mazara Del Vallo, di cui non si hanno più notizie dal 2004. In questi giorni è stato effettuato il test del sangue su Olesya e i risultati saranno seguiti in diretta televisiva da Barbara D'Urso nel corso della sua trasmissione pomeridiana.

Il caso Denise Pipitone in tv, lunedì 5aprile i risultati del test del sangue su Olesya

Nel dettaglio, in queste ore l'Italia intera spera assieme a mamma Piera Maggio che i risultati del test del sangue su Olesya possano dare delle buone notizie e in questo modo riaccendere la speranza che sia proprio lei Denise.

I risultati saranno svelati nel corso della nuova puntata del programma in onda sulla prima rete della tv russa, dove Olesya si era rivolta per fare il suo annuncio e chiedere aiuto nella ricerca della sua vera mamma.

La trasmissione andrà in onda lunedì 5 aprile, nel pomeriggio e per questo motivo Barbara D'Urso ha già anticipato al suo affezionato pubblico che lei seguirà in diretta i risultati del test del sangue su Olesya.

Barbara D'Urso seguirà in diretta i risultati del test sul caso Denise

Per questo lunedì di Pasquetta, infatti, Pomeriggio 5 non si fermerà e sarà regolarmente in onda in diretta televisiva su Canale 5 a partire dalle 17:15 circa, con una puntata che sarà in parte dedicata anche al caso di Denise Pipitone.

Il pubblico, infatti, verrà informato su quanto sta accadendo nel corso della trasmissione russa che ha scelto di rivelare i risultati del test soltanto in diretta televisiva.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Noi saremo in onda e vi aggiorneremo in diretta" ha dichiarato D'Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 2 aprile, durante la quale ha continuato a parlare del caso di Denise e della somiglianza che c'è tra Olesya e Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004.

Il consulente giudiziario interviene a Pomeriggio 5 dalla D'Urso

La mamma di Denise, in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha ammesso di voler andare con i "piedi di piombo" e di non voler arrivare a delle conclusioni affrettate sul caso.

Il consulente giudiziario, Salvatore Musio, in collegamento con Pomeriggio 5, ha ammesso che ci sono delle compatibilità tra il volto di Olesya e quello di Piera Maggio ma al momento manca ancora il padiglione auricolare che sarebbe ricco di particolari e di elementi che serviranno a far luce sul caso.