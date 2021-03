Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo, Gabriella Rossi verrà massacrata dalle critiche per l'abito british che ha disegnato. Tutte queste critiche non faranno altro che distruggere la reputazione del grande magazzino con sede a Milano. Invece Marcello, dopo il rifiuto di Ludovica di sfuggire al Mantovano andando a Parigi, escogiterà un piano per incastrare il criminale.

Gabriella verrà criticata a causa della sua nuova creazione

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1, i preparativi per la Festa delle Donne dell'8 marzo si intensificheranno sempre di più.

Nel mentre, Agnese deciderà di dare una seconda possibilità a suo marito e quindi metterà un punto sulla sua relazione clandestina con Armando.

Invece Marcello consiglierà a Ludovica di rifugiarsi a Parigi per scappare dal Mantovano, ma la ragazza rifiuterà la proposta dell'uomo, in quanto non vorrà lasciare il capoluogo lombardo. Intanto Gabriella riceverà numerose critiche al suo vestito british e il Paradiso avrà un drastico crollo delle vendite.

Poco dopo, Armando soffrirà tanto per la decisione pressa da Agnese. Nel mentre, le critiche alla creazione della Rossi rovineranno la reputazione del grande magazzino. Per questo motivo Vittorio studierà un modo per risolverà la questione. Anche il Barbieri e la Brancia elaboreranno un loro piano però per incastrare il Mantovano.

Le vendite del grande magazzino torneranno a migliorare

Successivamente, Vittorio rilascerà un'intervista insieme a Gabriella per difendere la loro scelta di mettere in vendita il vestito british della donna. Purtroppo per l'uomo le cose non miglioreranno, in quanto un gruppo di donne organizzerà una protesta proprio davanti al grande magazzino milanese.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Invece Marcello, nel suo piano per incastrare il Mantovano, coinvolgerà anche Vinicio, un uomo che il criminale conosce molto bene.

Intanto, le vendite de Il Paradiso delle Signore inizieranno a migliorare proprio quando tutto sembrava perduto e Vittorio e le Veneri saranno molto felici. Il Barbieri, invece, nell'attuazione del suo piano troverà non poche difficoltà e non mancheranno gli imprevisti.

Alla fine, però, ci sarà un colpo di scena che potrebbe incastrare il criminale

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle puntate della prossima settimana per scoprire ulteriori novità intorno alle vicende legate al grande magazzino de 'Il Paradiso delle signore'. Chi volesse invece rivedere gli appuntamenti precedenti, potrà farlo tramite la piattaforma di Rai play.