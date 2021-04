Sono passati dieci mesi da quando Enzo Capo e Pamela Barretta, ex protagonisti del trono over di Uomini e donne, si sono detti per sempre addio. I due non sono affatto rimasti in ottimi rapporti. La loro relazione ha lasciato non pochi strascichi e a distanza di tempo, nonostante sia Enzo Capo che Pamela Barretta abbiano ritrovato l'amore, tra i due ancora volano accuse e critiche anche pesanti. Frecciatine, riferimenti velati, battute pungenti, come è accaduto nelle scorse ore su Instagram.

Enzo Capo e Pamela Barretta continuano ad accusarsi a vicenda sui social

Enzo Capo vive felicemente la sua storia d'amore con la nuova fidanzata Lucrezia Massimo. Sui social non mancano di postare scatti in cui appaiono sorridenti e sereni insieme. La loro relazione va a gonfie vele e i due qualche tempo fa non avevano nascosto il desiderio di voler convolare a nozze. In questi giorni sono in vacanza alle Maldive e sui social rendono partecipi i followers dei momenti di spensieratezza e di relax che si stanno godendo. Proprio uno di questi scatti ha scatenato l'acceso botta e risposta con Pamela Baretta. La donna non è riuscita a non lanciare una frecciatina al suo ex compagno. Enzo Capo e Lucrezia Massimo non sono di certo restati in silenzio.

Frecciatine e accuse reciproche tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne

A iniziare il pungente scambio social è stata in realtà proprio la coppia, pubblicando una stories in cui si ironizzava sul frigobar, oggetto che a Uomini e Donne aveva dato vita ad una discussione tra Enzo e Pamela andata avanti per giorni. Pamela a questo punto non ha esitato nel rispondere e ha accusato i due fidanzati di ostentare ciò che in realtà non hanno.

Lucrezia Massimo di tutta risposta ha pubblicato una stories accompagnata dagli hashtag: ''Arrenditi, dieci mesi e ancora rosichi, storia infinita!''. Poi ha scritto una frase molto eloquente che non lascia molto spazio all'immaginazione: "Gli invidiosi sono la categoria che preferisco. Mi fanno capire che possiedo qualcosa che loro non avranno mai".

Il botta e risposta è andato avanti con una serie di post pieni di frasi velate e accuse. Enzo ha ripreso questa frase: "Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, eppure non possono fare a meno di osservarti. Perché quello che guardano della tua vita è comunque più interessante di quello che succede nella loro". E poi ancora sotto un altro scatto: "Tesoro guarda quanto rosica". Pamela ha infine replicato: "Da ciò che ostentano capirai di cosa sono privi". Come andrà a finire? Enzo e Pamela riusciranno a voltare pagina e lasciarsi una volta per tutte il passato sentimentale alle spalle?