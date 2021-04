Sandra Cervera, l'attrice che ha interpretato Emilia Ulloa dalla prima all'ultima puntata de Il Segreto, attualmente ha iniziato una nuova esperienza come conduttrice in Spagna. L'attrice è, infatti, alla guida di un programma dedicato alla danza su Tve, iniziato lo scorso 5 aprile. Nel frattempo su Canale 5 i fan si apprestano a vedere il gran finale de Il segreto, dove non mancheranno i colpi di scena riguardanti il personaggio interpretato da Sandra Cervera.

Sandra Cervera conduce The Dancer su Tve

Sandra Cervera, che gli appassionati de Il segreto conoscono per il ruolo di Emilia Ulloa, ha intrapreso una nuova carriera lavorativa sulla tv spagnola.

L'attrice infatti, dallo scorso 5 aprile, è alla conduzione di The Dancer, un talent in onda su Tve e dedicato al mondo della danza. Insieme a lei, anche Ion Aramendi. L'obbiettivo della trasmissione è quello di trovare il miglior ballerino dellla Spagna. Nel ruolo di giudici, Miguel Angel Muñoz, il Roberto Arenales di Paso Adelante, la cantante Lola Índigo e il coreografo Rafa Méndez.

Dopo Emilia Ulloa per Sandra Cervera il debutto alla conduzione di un talent

Una grande svolta per l'attrice di Emilia Ulloa, che si cimenta per la prima volta con la conduzione e lo fa in un format internazionale di grande successo come The Dancer. Il programma infatti è ideato da Simon Cowell, il creatore di successi come X Factor e Got Talent.

Mentre Ion Aramendi non è nuovo alla conduzione, per Sandra Cervera si tratta di un vero battesimo. Nel corso della presentazione del programma, l'attrice de Il segreto ha dichiarato che non metterà a tacere le sue emozioni di fronte alle telecamere, nonostante debba assumere il controllo di un programma televisivo.

Il segreto, anticipazioni: Emilia in pensiero per Raimundo

Mentre Sandra Cervera è pronta a viversi questa nuova esperienza in Spagna, in Italia i fan de Il Segreto stanno ancora seguendo le ultime puntate della soap, in cui il personaggio interpretato da Sandra Cervera si ritrova ad assistere il padre Raimundo. Le condizioni di salute dell'uomo non saranno delle migliori, tanto che l'uomo, in uno degli ultimi episodi trasmessi su Canale 5, ha addirittura chiesto a donna Francisca di porre fine alla sua vita.

Questo fatto getterà nello sconforto Emilia, la quale rivelerà quanto starà accadendo a Raimundo anche a Matias e Marcela. Si ricorda che la soap iberica andrà in onda tutte le domeniche su Canale 5 a partire dalle 14:20 e sino alle 14:40, per lasciare poi spazio a Domenica Live.