Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera sono tra i nuovi concorrenti della 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, Biagio D'anelli ha lasciato intendere che tra le due c'è una certa antipatia. A detta dell'influencer pugliese, potrebbe bastare una minima cosa per fare scattare la scintilla tra l'attrice e l'ex meteorina del Tg4.

La versione dell'influencer

Nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Biagio D'Anielli ha svelato un retroscena legato alle due nuove naufraghe del reality show condotto da Ilary Blasi.

Il diretto interessato ha confidato di essersi preoccupato quando ha letto che Manuela ed Emanuela avrebbero preso parte alla stessa edizione dell'Isola dei Famosi.

D'Anelli si è detto convinto che tra le due potrebbe bastare poco per far scattare la scintilla. Alla base della antipatia reciproca ci sarebbe un episodio accaduto nel 2011. L'influencer pugliese ha riferito di avere avuto una relazione con entrambe: "Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all'Isola dei Famosi".

Il triangolo amoroso

Biagio D'Anelli ha spiegato nel 2011 ha avuto una relazione di nove mesi con Manuela Ferrera. Mentre frequentava l'ex meteorina del Tg4, D'Anelli iniziò a frequentare anche Emanuela Tittocchia.

Per svariati mesi i tre furono protagonisti di un triangolo amoroso, fino a quando la notizia non venne allo scoperto. L'opinionista ha ammesso di essersi preoccupato quando ha sentito che le due donne parteciperanno al reality show di Canale 5: "Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno". Oggi, Biagio è in ottimi rapporti con entrambe le donne, tanto che Emanuela e Manuela hanno lasciato alla redazione dell'Isola dei Famosi il suo numero per difenderle in studio.

Il diretto interessato ha dichiarato di avere accettato, ma difenderà solamente la naufraga più "meritevole". Inoltre, D'Anelli ha confidato di ritenere entrambe le naufraghe due donne molto attraenti.

'Spero non parlino di me'

A distanza di anni, Biagio D'Anelli spera che Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera abbiano archiviato le loro ruggini.

L'influencer si è augurato che in Honduras le due concorrenti, per fame, gelosia o vendetta, non decidano di fare il suo nome. A quel punto, D'Anelli è convinto che possa scoppiare la rissa.

Tornando indietro, il diretto interessato non rifarebbe nulla di tutto quello che ha fatto con il duo Tittocchia-Ferrera. Biagio ha spiegato che nel 2011 stava vivendo un momento d'oro. Per questo motivo si è fatto trascinare dall'entusiasmo: era giovane, bello e reduce del successo al Grande Fratello.