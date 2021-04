Emanuel Caserio ha rilasciato un'intervista al settimanale Grand Hotel. Il 31enne originario di Latina ha spiegato che prima di trovare la celebrità con Il Paradiso delle Signore, ha dovuto fare molti sacrifici. Inoltre, Caserio ha parlato del grave lutto che in passato ha colpito la sua famiglia.

I sacrifici dell'attore

Emanuel Caserio è nato da una famiglia umile. Nell'intervista il giovane ha spiegato che per mantenere gli studi al centro sperimentale di cinematografia, ha fatto molti sacrifici e scelte economiche. Ad esempio per non prendere in affitto una stanza a Roma, tutti i giorni faceva il pendolare.

Inoltre, ha fatto numerosi lavori come il cameriere e il fattorino.

Caserio ha confidato che anche sulla nutrizione cercava di risparmiare, facendo un piatto unico. Tuttavia, ha chiosato: "Non andava sempre così bene". Il giovane infatti, ha riferito che alcuni giorni ha dovuto anche digiunare.

Il grave lutto

In passato Emanuel Caserio e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con un grave lutto: Edoardo all'età di nove anni si è spento per un tumore alle ossa.

Il Salvatore Amato de Il Paradiso delle Signore ha spiegato che il fratello minore disse di avere dei forti dolori alla schiena. Una volta effettuati gli accertamenti, la diagnosi fu terribile: un tumore ai reni. Nonostante il bambino venne operato, poco dopo la malattia si presentò in una forma più aggressiva alle ossa.

A distanza di anni, Emanuel e la sua famiglia ancora soffrono per la perdita del piccolo Edoardo.

Il successo grazie alla soap di Rai1

Grazie al diploma di attore, Emanuel Caserio è riuscito ad avere dei ruoli in alcune serie televisive di successo. Inoltre, Emanuel è ha recitato anche in alcuni film usciti al cinema. Grazie ad un provino per il Paradiso delle Signore è arrivata la svolta per il 31enne di Latina.

In un primo momento Emanuel era stato chiamato per intepretare il ruolo di Antonio Amato, ma fu scartato. In un secondo momento invece, ha ricevuto un provino per vestire i panni di Salvatore Amato: proprio in questo ruolo Caserio ha ottenuto la grande popolarità: studio e passione hanno portato l'attore a rinnovare il suo contratto stagione dopo stagione.

Emanuel infatti, ha perfezionato sempre di più l'accento siciliano.

Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, Salvatore Amato è al centro delle trame. Il giovane sarà protagonista del tormentato rapporto con il padre. Quest'ultimo chiederà al figlio un prestito per intraprendere delle attività poco chiare. Puntata dopo puntata lo stesso Giuseppe confiderà alla moglie di non essere in grado di restituire la somma di denaro percepita in prestito dal figlio.