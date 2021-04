Daniela Martani è arrivata nello studio dell'Isola dei Famosi, dopo avere rispettato le norme anti-contagio. Parlando con presenti in studio, l'ex isolana ha dichiarato di essersi sentita la "vittima sacrificale" di alcuni naufraghi. Inoltre, la 47enne è convinta che in Honduras si sia creato un "branco" pronto a mandare in nomination chiunque si metta contro.

Lo sfogo di Daniela

La presenza nel cast di Daniela Martani aveva suscitato molte polemiche: la 47enne infatti, è famosa per la sua posizione no-vax. Dopo essere stata eliminata al televoto contro Drusilla Gucci, Daniela aveva deciso di tornare in Italia senza affrontare l'avventura in solitaria su un atollo parallelo.

Nello studio Mediaset dove viene trasmessa l'Isola dei Famosi, l'ex concorrente si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La diretta interessata ha esordito: "Io ero la vittima sacrificale del gruppo". La 47enne ha confidato a Ilary Blasi di avere subito capito che in Honduras si era formato un "gruppo" coalizzato: "Quando prendono di mira qualcuno cercano di farla fuori".

Daniela ha spiegato che con tutta probabilità, alcuni dei suoi ex compagni d'avventura si erano documentati sulle polemiche scaturite sul web per il suo ingresso nel cast. Sapendo che al televoto i telespettatori avrebbero deciso di eliminarla, non si sono risparmiati dal mandarla in nomination.

Il commento su Gilles e Francesca

Nel corso del suo intervento Daniela Martani ha ribadito che quando si parla di "clan" si tratta di una cosa fondata. Secondo l'ex isolana, Gilles Rocca sarebbe considerato dagli altri concorrenti quello intoccabile. La diretta interessata, infatti, ha fatto notare che nonostante il 38enne romano abbia avuto dei diverbi con Francesca Lodo, quest'ultima abbia sempre deciso di non nominarlo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per quanto riguarda l'atteggiamento mostrato da Lodo, Daniela Martani ha sostenuto che la showgirl non prende mai le difese delle donne: "Gilles ha mostrato aggressività e lei non mi ha mai difesa". A detta della 47enne, il motivo per cui Francesca non prende mai una posizione è solo per strategia: l'intento della showgirl sarebbe quello di arrivare alla fine del reality show - come tutti i concorrenti.

La stoccata a Cerioli

Una volta rientrata in Italia, Daniela Martani non è si mai tirata indietro dall'esprimere dei giudizi negativi su Andrea Cerioli. Nello studio Mediaset, la diretta interessata ha confermato la sua opinione sull'ex tronista di Uomini e Donne: "Cerioli? Lo trovo lamentoso, iracondo e mette zizzania tra tutti".

L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha rinnovato il suo commento negativo anche su Francesca Lodo e Gilles Rocca: "Non mi piacciono".