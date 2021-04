Luca Cenerelli è stato protagonista nelle ultime puntate di Uomini e donne di pesanti critiche dopo che il cavaliere ha postato sui social dei commenti poco carini su Angela Paone, la dama con cui è uscito per qualche settimana. In molti lo hanno accusato di essere falso e il cavaliere ha voluto dire la sua sul settimanale del programma dove, tra le altre cose, ha ammesso di aver sbagliato con Angela ma di non aver voluto assolutamente ferire nessuno. Sullla sua frequentazione con Elisabetta invece, ha confidato di voler lasciare più spazio alle emozioni.

Luca fa mea culpa su Angela: 'Mi sono reso conto di aver sbagliato'

Luca Cenerelli è indubbiamente uno dei nuovi cavalieri del trono Over di Uomini e donne che più sta facendo parlare di sé. Il cavaliere è finito nell'occhio del ciclone per alcuni commenti inopportuni pubblicati su Instagram e riferiti ad Angela Paone, la donna con la quale è uscito per quattro settimane. Il cavaliere in particolare, non ha difeso la dama dalle offese ricevute e questo ha fatto sì che gli opinionisti e tutto lo studio di Uomini e donne gli dessero contro. In riferimento a quanto accaduto, Luca, su Uomini e donne Magazine, ha confessato di essersi reso conto di aver sbagliato, dichiarando in particolare: "Sono molto dispiaciuto per quello che è successo", aggiungendo: "Mi sono reso conto di aver sbagliato e di aver ferito un persona".

Il cavaliere ha inoltre raccontato di aver vissuto una situazione molto pesante, dove è stato accusato anche di essere falso.

U&D, Cenerelli replica agli attacchi di Gianni

L'accusa di falsità è stata mossa in particolare da Gianni Sperti il quale, soprattutto nelle ultime puntate, sembra nutrire dei sospetti sulle reali intenzioni del cavaliere.

Secondo l'opinionista infatti, Luca non sarebbe a Uomini e donne per cercare l'amore, bensì per la visibilità. A queste accuse, il cavaliere, sul rotocalco della trasmissione ha replicato dicendo: "Mi piacerebbe sapere cosa lo spinge a pensare che io sarei lì non per trovare l'amore", per poi aggiungere che forse Gianni non riesce a capire i suoi gesti.

U&D, Luca su Elisabetta: 'Mi ha colpito subito'

Polemiche a parte, Luca Cenerelli ha trovato il tempo anche di parlare della dama Elisabetta, la donna che sta frequentando da circa due mesi. Su di lei, Cenerelli ha ammesso che la dama lo ha colpito subito, anche se ha sottolineato che non si è trattato di un colpo di fulmine. Luca ha inoltre voluto specificare il fatto che, sino ad ora, i due non siano andati oltre per volere di lui. Proprio a tal riguardo, l'uomo ha dichiarato di voler ragionare meno con la testa e lasciarsi andare, d'ora in avanti, di più alle emozioni. Ruscirà Luca Cenerelli a trovare l'amore a Uomini e donne, a dispetto delle tante critiche ricevute? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti del daig show di Maria De Filippi.