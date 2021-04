Tra i volti di Uomini e donne di questo periodo vi è Ida Platano, la dama ritornata in trasmissione dopo un lungo periodo di assenza in seguito alla fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri. La dama, amica intima di Gemma Galgani, ha ammesso che è giunto il momento di tornare a mettersi in gioco e così ha scelto di ritornare di nuovo in pista, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita. E su un possibile ritorno di fiamma con il cavaliere Armando, la dama non ha escluso che possa esserci un riavvicinamento.

Ida Platano ritorna a Uomini e donne e non esclude un riavvicinamento con Armando

Nel dettaglio, Ida Platano è stata intervistata dal magazine di Uomini e donne subito dopo il suo ritorno ufficiale in trasmissione ed ha parlato anche di un possibile ritorno di fiamma con Armando.

"Dipende da come mi sentirò, da come si ripresenterà. Non escludo nulla a priori" ha ammesso Platano che, con le sue parole, non ha escluso del tutto un riavvicinamento con Armando.

Tra i due, infatti, c'era stato un flirt nelle precedenti stagioni di Uomini e donne: avevano provato a conoscersi meglio fuori dallo studio del dating show Mediaset ma le cose tra di loro non avevano dato l'effetto sperato.

Le parole di Ida Platano sull'ex fidanzato Riccardo

Adesso, però, entrambi si ritrovano in trasmissione: single e pronti a cercare la loro anima gemella. Cosa succederà a questo punto? Armando accetterà di farsi nuovamente avanti con Ida, provando così a conquistare il suo cuore?

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e se ci sarà o meno un ritorno di fiamma tra Ida e Armando, la dama è tornata a parlare anche del suo ex fidanzato Riccardo.

Proprio nell'ultimo periodo, il cavaliere ha ritrovato l'amore ed è stato grazie a Uomini e donne.

Riccardo, infatti, scelse di rimettersi in gioco e trovò l'amore con Roberta Di Padua: tra i due è sbocciato l'amore ed insieme hanno scelto di viversi la loro relazione lontani dai riflettori mediatici.

'E' stato strano' ammette Ida parlando di Riccardo e Roberta insieme

A tal proposito, Ida ha ammesso di aver visto qualche foto social di Riccardo insieme con Roberta e non ha nascosto l'effetto provato.

"E' stato strano" ha ammesso Ida, aggiungendo poi di non sapere quale potrebbe essere l'effetto che gli causerebbe un possibile ritorno in studio di Riccardo e Roberta.

Nei giorni scorsi, infatti, si era vociferato che la coppia potesse tornare in una delle prossime puntate di Uomini e donne per informare gli spettatori sull'andamento della loro relazione. E in tal caso Ida si ritroverebbe per davvero "faccia a faccia" con il suo ex fidanzato e la sua nuova compagna.