All'Isola dei Famosi presto dovrebbero arrivare sei nuovi naufraghi. Tra questi sembrava essere in pole position anche Ignazio Moser. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, la trattativa si sarebbe interrotta. Stando alla testimonianza di un'amica di Cecilia Rodriguez, la modella argentina avrebbe convinto il suo compagno a non andare in Honduras.

Il rumors

Ilary Blasi è in cerca di nuovi naufraghi da arruolare alla 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. Tra i possibili concorrenti, sembrava quasi scontato l'ingaggio di Ignazio Moser.

A quanto pare, la trattativa si sarebbe arenata.

Il motivo? C'entrerebbe Cecilia Rodriguez. Come riportato sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, un'amica della modella argentina ha chiosato: "Da brava argentina è molto gelosa". Successivamente la ragazza - rimasta anonima - ha spiegato che Cecilia non avrebbe preso bene la notizia di vedere il suo compagno in Honduras. Dunque, avrebbe fatto di tutto per non far partire il bel trentino: "Credo abbia convinto Ignazio a rinunciare..."

Gabriele Parpiglia riporta una versione completamente opposta

La versione della presunta amica di Cecilia Rodriguez non coinciderebbe con quella fornita da Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha spiegato che la modella argentina sarebbe favorevole all'approdo del fidanzato in Honduras.

Nonostante la sorella di Belen e Jeremias Rodriguez sia gelosa del suo uomo, avrebbe detto "sì" alla nuova esperienza televisiva di Ignazio.

La coppia - nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 2 - dopo avere vissuto un momento di crisi nell'estate del 2020, è tornata ad essere serena: Ignazio e Cecilia si erano allontanati nel periodo di Ferragosto, ma successivamente si sono ritrovati.

'Due naufraghe non si sopportano'

Nel frattempo, tra i nuovi concorrenti dell'Isola dei Famosi confermati ci sono Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia. In un'intervista, Biagio D'Anelli - opinionista del salotto di Barbara d'Urso - ha svelato un retroscena sulle due new entry. Il giovane ha lasciato intendere che tra le due donne non corre buon sangue: "Paradossole ritrovarsi lì insieme".

D'Anelli ha confidato che nel 2011, Manuela ed Emanuela sono state protagoniste di un triangolo amoroso. Da quel momento, il duo Tittocchia-Ferrera non si sopporterebbe. In merito alla nuova esperienza televisiva delle sue ex, l'influencer pugliese si è augurato che non tirino fuori delle vecchie ruggini in Honduras. Inoltre, ha spiegato che entrambe le naufraghe hanno lasciato alla redazione del reality show il suo numero per essere difese in puntata. A tal proposito, Biagio D'Anelli ha dichiarato di avere accettato, ma difenderà solamente la concorrente più "meritevole".