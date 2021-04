Beppe Braida ha annunciato il suo ritiro dal cast de L'Isola dei Famosi. Nel corso della puntata del daytime trasmessa questo pomeriggio in tv, il comico ha rivelato ai suoi compagni di gioco di essere costretto ad abbandonare il Reality Show in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Il motivo, purtroppo, ha a che fare con dei seri problemi familiari di cui Beppe è stato messo al corrente dalla produzione de L'Isola dei famosi. Un addio in lacrime per Braida che ha potuto contare sull'abbraccio dei suoi compagni di avventura.

Beppe Braida lascia l'Isola dei famosi: 'Mio padre ha il Covid'

Nel dettaglio, durante la puntata de L'Isola dei famosi trasmessa questo pomeriggio in televisione, a sorpresa Beppe Braida ha annunciato ai suoi compagni di gioco che si sarebbe ritirato definitivamente dal programma.

"Devo lasciare" ha ammesso tra le lacrime Beppe, svelando poi il motivo di questa sua imminente scelta, arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutto il gruppo di concorrenti.

"Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta" ha ammesso Braida in lacrime, aggiungendo poi che forse anche la sua mamma potrebbe essere positiva.

'Non posso restare' dice Beppe in lacrime lasciando l'Isola

"Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione" ha aggiunto ancora il comico che ha così abbandonato il programma in seduta stante.

Immediata la reazione di tutti gli altri compagni di avventura di questa Isola dei famosi, i quali si sono subito stretti intorno a Beppe e hanno cercato in tutti i modi di rassicurarlo e tranquillizzarlo prima del suo ritorno in Italia.

L'unico che non si è avvicinato a Beppe per poterlo salutare è stato Brando Giorgi, il quale poi al suo risveglio ha detto di non essersi accorto di nulla e quindi per questo motivo non ha preso parte al momento dei saluti per Braida.

Tuttavia, il gesto di Brando Giorgi non è piaciuto per niente agli altri naufraghi del reality show.

Gilles Rocca ha sonoramente sbottato contro l'attore, tanto da proporre di non cucinare più per lui perché avrebbe fatto un "gesto indegno" nei confronti di Braida.

Brando Giorgi criticato per il comportamento nei confronti di Beppe Braida

Anche Francesca Lodo non ha gradito per niente il modo in cui Brando si è comportato nei confronti di Beppe, ignorando la sua uscita di scena dal cast dell'Isola dei famosi per un motivo così serio e doloroso riguardante la sua famiglia.

Intanto cresce l'attesa per la prossima puntata dell'Isola dei famosi in programma questo lunedì 12 aprile su Canale 5. In studio ci sarà l'atteso ritorno di Akash che finalmente sarà protagonista di un confronto "faccia a faccia" con Tommaso Zorzi, dopo le frecciatine che si sono scambiate sui social.