Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame provenienti dagli Usa raccontano che il detective Sanchez e il tenente Baker indicheranno Thomas Forrester come primo sospettato dell'omicidio di Vinny. Una notizia che turberà moltissimo Liam Spencer, reo di conoscere la verità su cos'è accaduto realmente allo spacciatore.

Beautiful, puntate americane: Thomas scosso per la morte di Vinny

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dal 12 al 16 aprile sull'emittente Cbs raccontano che Eric dimostrerà di avere qualche problema matrimoniale con Quinn.

Il capostipite della famiglia Forrester, a questo punto, deciderà di confidare i suoi patemi d'amore a suo figlio Ridge.

Zende, invece, offrirà un ramo d'olivo verso Carter per rimediare agli errori commessi in passato. Il giovane stilista, infatti, si sentirà in colpa per aver flirtato con Zoe e per questo provocato la fine del fidanzamento tra lei e Carter. A tal proposito, la modella non si arrenderà ancora ad aver perso l'ex fidanzato. Per questo motivo, la Buckingham organizzerà un piano per riconquistare Walton.

Hope, invece, accompagnerà Thomas in ospedale per identificare un corpo. In questo frangente, la madre di Beth cercherà di confortare l'ex marito scosso dopo la scoperta della morte di Vinny.

Il tenente Baker e il detective Sanchez sospettano del padre di Douglas

Nel corso delle puntate americane della soap, Brooke e Ridge saranno raggiunti dalla notizia della morte di Vinny. La coppia apparirà distrutta per la perdita dell'uomo che conoscevano da quando era un bambino. Inoltre, rimarranno senza parole quando alla loro porta busserà la polizia per interrogarli.

Il tenente Baker e il detective Sanchez, infatti, si presenteranno alla Forrester Creations per sentire tutte le persone che conoscevano il piccolo spacciatore.

Ed ecco, che i due uomini di legge nomineranno Thomas come sospettato dell'omicidio. Baker e Sanchez, infatti, crederanno che il padre di Douglas abbia posto fine alla vita dell'amico, reo di aver manomesso il test di paternità sul feto di Steffy.

Liam preda dei sensi di colpa

Bill, invece, rimarrà imperturbabile di fronte alle domande di Baker e Sanchez. Il magnate riferirà alla polizia di aver non aver visto niente d'insolito mentre si trovava al volante insieme al figlio di ritorno a casa dopo una visita da Brooke. Dall'altro canto, Liam apparirà sempre più preda dei sensi di colpa, tanto da voler confessare la verità dopo aver scoperto che Thomas è stato sospettato di omicidio, se Bill non glielo impedisse.

Ed ecco che alla Spencer Pubblication arriveranno Baker e Sanchez per interrogare Bill. I portali americani annunciano che Liam apparirà terrorizzato di finire in carcere, tanto che potrebbe evitare di rivelare cos'è accaduto veramente a Vinny.